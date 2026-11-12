Assemblea Cgil Toscana a Empoli verso lo sciopero generale: "Il 20 novembre scendete in piazza"

Si è svolta oggi all’ex Cinema La Perla di Empoli l’assemblea generale della CGIL Toscana, dal titolo “Verso lo sciopero generale” del 20 novembre. Un appuntamento di confronto e mobilitazione, che è stato concluso da Giuseppe Gesmundo della segreteria nazionale CGIL. Nel corso dei lavori, ha portato il saluto il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi.

(Foto Cgil Toscana)

Nel corso della mattinata è stato consegnato il riconoscimento “Compagne e compagni di strada della CGIL Toscana” a Giancarlo Albori (associazione Gaza FuoriFuoco Palestina, in prima fila per la causa palestinese; nel ricevere il premio, Albori ha omaggiato e ricordato Ali Rachid), Rosy Bindi, Anabely Canari (IParticipate, associazione che fa impegno civico e attivismo sociale su questioni che riguardano i giovani con background migratorio e non solo), Vannino Chiti (presidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea), Margherita Cioppi (Arci, skipper di una barca della Global Sumud Flotilla), Tomaso Montanari, RSU Sammontana (durante la consegna del premio, è stata ricordata la sindacalista Sandra Cappellini scomparsa nel 2014) e il professor Alessandro Volpi. Il riconoscimento è andato a coloro che, nell’ambito della società civile, dell’associazionismo e dell’impegno politico e sindacale, hanno condiviso con la CGIL Toscana percorsi di lotta fondamentali per la salvaguardia dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, per la difesa e l’estensione dei principi democratici e costituzionali, per la pace e il diritto di autodeterminazione dei popoli, contro la barbarie delle guerre e dei genocidi.

Durante l’assemblea è stato inoltre proiettato in anteprima il cortometraggio “Rotta su Cuba”, curato da Max Civili e Angela Gennaro, che racconta la missione umanitaria svoltasi a Cuba dal 23 al 30 settembre 2026, alla quale ha partecipato la CGIL Toscana.

Rossano Rossi, segretario Cgil Toscana (Foto Cgil Toscana)

“Nell’assemblea di oggi abbiamo voluto ringraziare con un riconoscimento alcune delle compagne e dei compagni di strada che ci hanno sostenuto nelle battaglie di questi anni, nelle mobilitazioni e nelle campagne referendarie. È stato un bel momento, fatto di storie e impegni che continuano. Così come abbiamo voluto ribadire la vicinanza al popolo cubano e a quello palestinese, per i quali andremo avanti con le sottoscrizioni per continuare a dare aiuto e sostegno”, ha detto il segretario generale della Cgil Toscana Rossano Rossi.

(Foto Cgil Toscana)

Rossi ha lanciato un appello verso lo sciopero generale della Cgil il 20 novembre (nell’occasione sono previsti cortei in otto capoluoghi toscani): “Il Paese vive una situazione drammatica: aumentano le disuguaglianze e la povertà, i salari sono troppo bassi e tante persone rinunciano a curarsi o si indebitano per affrontare le spese quotidiane. Anziché investire nella sanità, nella scuola, nei trasporti e nei servizi sociali, si destinano risorse alle armi. È una scelta profondamente ingiusta, che vogliamo cambiare con lo sciopero generale del 20 novembre. Vogliamo unire le rivendicazioni del mondo del lavoro alle giuste proteste degli studenti. Questi ragazzi e queste ragazze hanno ragione a essere arrabbiati: si scontrano da subito con disuguaglianze che condizionano le loro possibilità di studiare e costruirsi una vita dignitosa. Una società che non investe sui giovani non investe sul proprio futuro. Il 20 novembre saremo nelle piazze della Toscana anche insieme a loro, contro questa manovra ingiusta, contro la guerra e per cambiare le scelte politiche che ci hanno portato fin qui. L’appello è a partecipare allo sciopero e alle manifestazioni: senza una mobilitazione queste condizioni non miglioreranno, anzi rischiano di peggiorare. Facciamoci sentire, per salari dignitosi, servizi pubblici, diritti e pace. Le risorse devono andare alle persone e al loro futuro”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

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