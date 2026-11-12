Ibrido senza spina: Brogi & Collitorti racconta la tecnologia e-Power di Nissan

Orientarsi tra le alimentazioni delle auto di oggi non è semplice. Per questo il gruppo Brogi & Collitorti, concessionaria Nissan con sede anche a Empoli, ha avviato un ciclo di appuntamenti dedicati al tema. Nella prima puntata il brand manager Luigi Oliverio e il responsabile commerciale Emilio Benassi hanno parlato di ibrido.

Oliverio è partito dalla storia del marchio. Nissan ha presentato il suo primo veicolo elettrico, il Tama, nel 1947. Nel 2010 è arrivata la Leaf, una delle prime auto elettriche prodotte in serie e nel 2011 la prima elettrica premiata come Auto europea dell’anno. La casa giapponese ha però capito presto che molti automobilisti non erano pronti a un passaggio diretto all’elettrico puro, frenati dalla scarsità di colonnine e dai tempi di ricarica. Da qui è nata la tecnologia e-Power, lanciata in Giappone nel 2016 e oggi disponibile in Italia su Qashqai e X-Trail. Il principio è semplice: si fa il pieno di benzina, ma a muovere le ruote è sempre un motore elettrico. Il motore termico serve solo a produrre l’energia e a ricaricare la batteria, così non c’è nessun cavo da collegare.

Secondo Benassi i punti di forza sono due, la praticità e i costi di gestione: "Non c’è bisogno di attaccarsi alle colonnine, l’utente deve soltanto mettere benzina e andare, con costi di utilizzo molto più bassi rispetto a una macchina a benzina o diesel". A questo si aggiunge una guida simile a quella di un’auto elettrica, con coppia subito disponibile, silenzio e fluidità, ma senza la preoccupazione dell’autonomia. Proprio sull’autonomia il Qashqai ha stabilito un record. A luglio, in Colombia, ha percorso 1.980 chilometri con un solo pieno in condizioni di guida reali, fra autostrada, strade statali e città.

Il consiglio per chi deve scegliere è partire dalle proprie abitudini e dai percorsi che si fanno ogni giorno. Il full hybrid dà il meglio in città e nei tragitti misti, dove i consumi si avvicinano ai 30 chilometri con un litro. Anche le emissioni sono più basse. Per Oliverio però questa tecnologia va provata: "Il cambiamento dell’auto non deve essere vissuto come una rinuncia. Si guida una macchina a benzina ma con la trazione elettrica, e il piacere di guida si capisce solo provandola".

Il ciclo di approfondimenti proseguirà nelle prossime settimane con le altre alimentazioni.