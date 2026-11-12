Brunelleschi, il volto ritrovato dopo quasi 600 anni in mostra a Firenze

Il volto di Filippo Brunelleschi torna a mostrarsi dopo quasi sei secoli. È il ritratto in terracotta realizzato presumibilmente nel 1447 da Andrea di Lazzaro Cavalcanti, detto il Buggiano, figlio adottivo ed erede del grande architetto. Un'opera eccezionale, riscoperta nel 2022 e ora esposta per la prima volta al pubblico nella mostra “Volti e figure. Brunelleschi dal suo riscoperto ritratto del Buggiano”, promossa dalla Regione Toscana e dall'Opera di Santa Maria del Fiore, a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10, Firenze) dal 12 novembre 2026 al 14 febbraio 2027.

La scultura, rinvenuta tra gli arredi di una dimora storica dell'area fiorentina, è stata identificata nel 2023 dagli storici dell'arte Alfredo Bellandi e Giancarlo Gentilini come il modello preparatorio del busto commemorativo di Brunelleschi nel Duomo di Firenze. Acquistata dall'Opera di Santa Maria del Fiore nel 2024 e restaurata, restituisce con straordinaria fedeltà i tratti del volto dell'artefice della Cupola del Duomo, di cui restano pochissimi ritratti coevi.

“È una scoperta straordinaria che ci restituisce il volto di uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento e ci permette di guardare con occhi nuovi a Filippo Brunelleschi, il genio che con la Cupola del Duomo ha cambiato per sempre il volto di Firenze e la storia dell’architettura. A quasi seicento anni dalla sua realizzazione, questo ritratto torna a raccontarci una pagina preziosa della nostra storia. Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questa mostra nella sede della Presidenza della Regione, aprendo le porte di Palazzo Strozzi Sacrati a cittadini e visitatori. È un'occasione importante per celebrare il patrimonio artistico e culturale della Toscana e il suo straordinario contributo alla storia dell'arte mondiale. Ringrazio l'Opera di Santa Maria del Fiore per aver reso possibile questa iniziativa e per il suo costante impegno nella tutela e nella valorizzazione di un patrimonio che appartiene a tutti”, dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“La riscoperta della testa in terracotta di Filippo Brunelleschi e la sua acquisizione da parte della nostra istituzione costituisce molto più dell’arricchimento di una collezione: significa recuperare una testimonianza direttamente connessa alla storia della cattedrale e alla figura del suo architetto più illustre. È l’espressione concreta di una responsabilità istituzionale che unisce ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione, restituendo alla comunità un frammento prezioso della propria memoria. Con questa riscoperta, l’Opera rinnova il proprio impegno nel custodire e rendere accessibile un patrimonio universale, rafforzando il legame tra la cattedrale, la città di Firenze e la straordinaria stagione del Rinascimento”, sottolinea Luca Bagnoli, presidente dell'Opera di Santa Maria del Fiore.

“Questa mostra ha il grande merito di trasformare una scoperta eccezionale in un'opportunità di conoscenza e di bellezza accessibile a tutti. Poter osservare da vicino il volto di Brunelleschi, modellato da chi lo conosceva profondamente, significa avvicinarsi non soltanto al grande artista, ma anche all'uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia di Firenze. Il percorso espositivo ci accompagna dentro la straordinaria stagione del Rinascimento, raccontando le relazioni tra gli artisti, le tecniche e la creatività delle botteghe fiorentine. È questo il valore della cultura: continuare a sorprenderci, farci scoprire aspetti inediti della nostra storia e renderli patrimonio condiviso. La gratuità dell'ingresso è una scelta importante, perché vogliamo che questa occasione possa essere vissuta dal maggior numero possibile di persone”, afferma l'assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti.

Curata da Alfredo Bellandi, Giancarlo Gentilini e Antonio Natali, la mostra ripercorre la figura di Brunelleschi e il contesto artistico del suo tempo, attraverso opere che raccontano anche il rapporto con protagonisti del Rinascimento come Ghiberti e Donatello.

Tra i dipinti esposti, Brunelleschi fa la prova dell'uovo (1845) di Giuseppe Fattori e La morte di Brunelleschi (1852) di Frederic Leighton, proveniente dal Leighton House Museum di Londra e presentato per la prima volta in Italia.

Il cuore dell'esposizione è il confronto tra il ritratto in terracotta e la maschera funebre di Brunelleschi, realizzata nel 1446 dallo stesso Buggiano. Un accostamento che permette di comprendere le tecniche delle botteghe fiorentine e il passaggio dalla maschera al modello scultoreo. Il percorso prosegue con opere di Andrea del Verrocchio e si conclude con un omaggio al Buggiano, attraverso tre Madonne col Bambino affiancate a sculture di Michelozzo, Luca della Robbia e Andrea Guardi.

“Sono sempre stato contrario alle mostre che esibiscono a mo' di trofeo una sola opera, ancorché ragguardevole, giacché ogni creazione è l'esito di un tempo e di una cultura, che vanno rappresentate perché concorrano a una più compiuta conoscenza. Il Ritratto di Filippo Brunelleschi è certamente il fulcro di questa mostra; però le opere selezionate per farne prezioso contorno mirano appunto a collocarlo nel suo naturale contesto. Fin dalla prima sala poi è viva l'aspirazione a disegnare di Brunelleschi un profilo che vada oltre l’immagine superficiale e mitologica del "genio", prospettando, al contrario, caratteri della sua personalità meno noti eppure alla fine salienti per le sue invenzioni autorevoli”, spiega il curatore Antonio Natali.

“Gli studi sulla scultura fiorentina del primo Quattrocento non sono stati avari di scoperte significative – spiegano Alfredo Bellandi e Giancarlo Gentilini, curatori della mostra – riportando in luce, anche in anni recenti, opere sconosciute o dimenticate dei maggiori interpreti di quella straordinaria stagione, come Donatello, Ghiberti, Luca della Robbia. Ma si può ritenere un fatto davvero eccezionale la fortunata riscoperta e la tempestiva acquisizione da parte dell’Opera di Santa Maria del Fiore di una testimonianza di singolare valore storico e identitario quale la nobile testa in terracotta al centro di questa iniziativa: un vivido ritratto di Filippo Brunelleschi (Firenze 1377-1446), modellato all’indomani della morte dal figlio adottivo, Andrea Cavalcanti detto il Buggiano per tramandarne le vere fattezze e commemorare il poliedrico «ingegno maraviglioso» del grande architetto e scultore”.

Orari della mostra: dal lunedì al venerdì 10-12.30 e 14-16.30; sabato 10-12.30.

Informazioni: www.regione.toscana.it/-/volti-e-figure

Fonte: Regione Toscana e Opera di Santa Maria del Fiore - uffici stampa

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