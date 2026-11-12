A Castelfiorentino uno spettacolo per ricordare gli Angeli del Fango

Una pagina straordinaria di umanità, solidarietà e impegno civile. E’ la storia degli “Angeli del Fango”, la vicenda di migliaia di giovani, provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, che all’indomani della tragica alluvione del 1966 arrivarono a Firenze per dare una mano alla popolazione. Ragazzi e ragazze privi di qualsiasi incarico o divisa, con pochi mezzi: i loro stivali, le pale, i secchi e un immenso desiderio di rendersi utili.

Una storia che oggi, a sessant’anni da quel tragico evento che colpì in modo devastante anche Castelfiorentino, ci viene restituita nello spettacolo teatrale “Gli Angeli del Fango. Gli esseri umani quando piove”, in programma al Ridotto del Teatro del popolo venerdì 20 novembre, alle ore 21.00 (ingresso libero).

Realizzato nell’ambito del progetto “Diramazioni” della Fondazione Teatro della Toscana e Città Metropolitana, la rappresentazione è dedicata a tutti coloro che, in modo del tutto spontaneo, parteciparono con slancio e generosità alla liberazione dal fango di case e cantine, strade e vicoli, oltre al recupero provvidenziale di opere d’arte, e poi libri, documenti della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, divenuta il luogo simbolo di questa complessa operazione di salvataggio, svolta in condizioni difficilissime, quasi proibitive.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’idea di proporre questo spettacolo a Castelfiorentino – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – non solo perché questo comune fu tra i centri più colpiti di tutto l’Empolese Valdelsa, ma anche per rendere omaggio a tutti i volontari della Protezione Civile e ai numerosi cittadini che hanno sempre dato una mano in condizioni di emergenza, tra cui l’ultimo evento alluvionale che ha interessato il nostro territorio meno di dieci anni fa, sebbene questo non sia paragonabile, neppur lontanamente, al disastro del 1966, grazie alle opere idrauliche di prevenzione realizzate negli ultimi decenni. Gli angeli del fango, di ieri e di oggi, ci invitano una volta di più a riflettere sul fatto che la solidarietà non è soltanto un sentimento, ma assume un valore aggiunto quando si traduce in un impegno concreto per il bene della comunità”

Lo spettacolo teatrale, di Martina Vionovi (che ha curato anche la regia), è interpretato da Greta Bendinelli, Lorenzo Carcasci, Claudia Faraone, Nadia Saragoni, Sebastiano Spada. Scene di Federico Biancalani, costumi Elena Bianchini, disegno luci Samuele Batistoni, musiche e ambienti sonori Simone Alessandrini.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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