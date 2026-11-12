Conclusa la bonifica del Fermi a Empoli: danni per oltre 120mila euro

Sono terminate le operazioni di bonifica all'Istituto Fermi di Empoli, dopo l'atto vandalico che ha provocato ingenti danni agli ambienti scolastici. Il bilancio supera i 120mila euro. A darne notizia è Il Tirreno.

L'episodio risale alla notte tra il 29 e il 30 ottobre, quando ignoti hanno preso di mira la scuola, provocando danni alla centrale elettrica, agli arredi, alle attrezzature informatiche e a diversi ambienti dell'edificio di via Bonistallo. Particolarmente colpiti i bagni e gli impianti elettrici e antincendio.

Secondo le prime stime, i danni ammontano a più di 120mila euro, mentre per il ripristino e la sostituzione della centrale elettrica potrebbero essere necessari ulteriori interventi da decine di migliaia di euro. Le operazioni di bonifica, affidate a una ditta specializzata, hanno riguardato la rimozione dei residui lasciati dagli estintori, utilizzati durante l'azione vandalica, e la pulizia di laboratori, uffici e spazi scolastici.

Il ripristino del Fermi richiederà ulteriori verifiche, soprattutto per valutare l'entità dei danni. Rispetto a quanto accaduto in altre scuole della provincia, dove le occupazioni hanno provocato principalmente danni agli arredi, all'istituto empolese la situazione appare più complessa. Oltre agli arredi e alle attrezzature, sono stati infatti compromessi anche alcuni elementi strutturali dell'edificio, tra cui un muro sul quale è stato aperto uno squarcio, oltre ai servizi igienici, completamente devastati. Per definire gli interventi necessari e i relativi tempi, nei prossimi giorni proseguiranno gli accertamenti dei tecnici e del personale della Città metropolitana di Firenze.

Considerata l'entità dei danni, i lavori di ripristino della struttura potrebbero richiedere tempi più lunghi del previsto. La riapertura del plesso di via Bonistallo potrebbe quindi slittare oltre il 17 novembre, data di scadenza dell'ordinanza firmata dal sindaco che dispone la sospensione delle lezioni al Fermi. In caso di mancata riapertura entro quella scadenza, il provvedimento verrà quindi prorogato.

Nel frattempo, è stata trovata una soluzione per riprendere le attività didattiche. Il consiglio d'istituto straordinario ha infatti approvato una soluzione temporanea che prevede il trasferimento di una parte degli studenti nelle aule di via Fabiani e di altri negli spazi dell'Istituto Ferraris-Brunelleschi. Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano, ma gli studenti seguiranno comunque un orario ridotto, con sole tre ore di lezione durante le quali saranno concentrate più materie.

Notizie correlate