Deficit uditivi, l'esperienza del Meyer arriva in Giordania

Si è concluso con risultati significativi il progetto “Let’s Feel Good”, progetto finanziato dalla Cooperazione Italiana a valere su un bando di AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e gestito dalla Fondazione Giovanni Paolo II. Ha visto tra i protagonisti l’AOU Ircss Meyer di Firenze, punto di riferimento della sanità pediatrica e dell’eccellenza scientifica toscana anche a livello internazionale.

Il contributo del Meyer si è concretizzato in particolare in una missione formativa realizzata nel luglio 2025: in quell’occasione, alcuni professionisti giordani sono stati ospiti dell’ospedale fiorentino e hanno potuto conoscere e approfondire metodologie e modelli operativi avanzati nel campo dello screening audiologico, acquisendo competenze utili a migliorare i percorsi di individuazione precoce e presa in carico delle persone con deficit uditivi.

Il valore di questa collaborazione è stato sottolineato nel corso dell’evento conclusivo del progetto, durante il quale è intervenuto da remoto il professor Franco Trabalzini, responsabile otorinolaringoiatria dell’AOU Meyer, che ha sottolineato l’importanza dello scambio di competenze tra professionisti di Paesi diversi. "Lo sviluppo delle conoscenze tecniche e professionali rappresenta una condizione essenziale per garantire alle persone ipoacusiche e sorde una piena integrazione nella società e il diritto a un’educazione inclusiva e di qualità" ha evidenziato Trabalzini, rimarcando come la formazione degli operatori e la condivisione delle migliori pratiche possano tradursi in opportunità concrete per le persone con disabilità uditive.

"La partecipazione del Meyer a questo progetto – spiega Federico Gelli, direttore generale dell’AOU Meyer Irccs - rappresenta un’importante testimonianza del valore che la cooperazione internazionale e la condivisione delle competenze possono generare. Mettere a disposizione l’esperienza e il know-how dei nostri professionisti significa contribuire concretamente a rafforzare i sistemi di cura e di assistenza, anche al di fuori dei nostri confini. Il nostro impegno, come ospedale pediatrico di riferimento, non si esaurisce nella qualità delle cure che offriamo ogni giorno, ma si estende alla responsabilità di mettere le nostre conoscenze e competenze al servizio della salute dei bambini, ovunque si trovino".

Anche il presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, Damiano Bettoni, ha sottolineato il valore della collaborazione con il Meyer: "Questo contributo ha permesso di trasferire competenze, metodologie e visione, dimostrando che investire nella formazione degli operatori significa costruire opportunità di inclusione e autonomia per migliaia di bambini e famiglie".

L’ambasciatore d’Italia in Giordania, Pier Luigi Zamporlini, intervenuto di persona nel corso dell’incontro, ha ribadito l’impegno italiano a favore delle persone con disabilità e della loro piena inclusione nella società. Nel suo intervento ha affermato con convinzione che nessuno, indipendentemente dalle proprie abilità, deve essere escluso dalla scuola e che ogni bambino deve poter accedere a un’educazione di qualità, in grado di valorizzarne e svilupparne le potenzialità.

"Quando realizziamo un progetto di cooperazione siamo naturalmente portati a concentrarci sui destinatari e sulle modalità operative – ha detto ancora Damiano Bettoni -. Ma dobbiamo innanzitutto chiederci: perché lo facciamo? La risposta sta negli insegnamenti della Dottrina sociale della Chiesa ribadito da Papa Leone nella sua enciclica: pone al centro il valore e la dignità della persona umana. Non dipendono da ciò che realizza o produce: esistono diritti che spettano a tutti per il solo fatto di essere persone. È questa convinzione che guida la Fondazione Giovanni Paolo II e ci spinge a stare accanto a chi è escluso o rischia di esserlo. La nostra responsabilità è tradurre questo principio in opportunità concrete, inclusione, relazioni e dignità. È il senso profondo del progetto Let’s Feel Good e l'impegno che intendiamo continuare a portare avanti in Giordania, in Terra Santa e in Italia, mettendo sempre la persona al centro del nostro operato".

Fonte: Ufficio Stampa - Fondazione Giovanni Paolo II e Meyer

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