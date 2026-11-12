Donate 30 coperte fatte a mano al San Giovanni di Dio di Firenze

Il gruppo “Le Rondinelle di Firenze” ha donato 30 coperte realizzate a mano al Day Hospital Oncologico dell’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze. Un gesto di amore e dedizione, con il pensiero rivolto ai pazienti che affrontano il percorso di cura oncologica. Il gruppo nasce dall’esperienza di "Viva Vittoria", l’iniziativa solidale che nel novembre 2023 ha trasformato Piazza Santa Croce in un grande tappeto colorato, composto da migliaia di quadrati lavorati a maglia e uncinetto, per sostenere le donne vittime di violenza. Da quell’esperienza è nata un’amicizia che continua ancora oggi. Le Rondinelle si ritrovano quasi quotidianamente per lavorare insieme, condividere esperienze e trasformare la propria creatività in gesti concreti di solidarietà.

Ogni coperta donata rappresenta molto più di un semplice manufatto: è un abbraccio simbolico, un messaggio di vicinanza e un modo per far sentire meno sole le persone che attraversano un momento particolarmente difficile della propria vita. Un gesto che il personale del Day Hospital Oncologico e la Direzione sanitaria dell'ospedale hanno accolto con sincera gratitudine, riconoscendo il valore di una solidarietà capace di affiancare alle cure sanitarie l'attenzione alla dimensione umana della malattia. Perché prendersi cura significa anche questo: far sentire alle persone, attraverso piccoli grandi gesti, che non sono sole.

Fonte: Ufficio Stampa - AUSL Toscana Centro

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