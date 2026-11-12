Festa degli Alberi, a Montespertoli la dodicesima edizione con la Quercia protagonista

Il Comitato Alberi e Natura organizza per il dodicesimo anno la Festa degli Alberi, legata alla Giornata Nazionale degli Alberi del 21 novembre istituita dalla legge 10/2013. L’edizione 2026 si intitola “La Quercia, Albero della Vita” e si svolge in tre giornate: giovedì 19, sabato 21 e sabato 28 novembre.

La Quercia è il tema del progetto per le scuole di quest’anno, dopo l’Ulivo del 2025. Sono i due alberi che compaiono nello stemma del Comune. “La quercia: albero della vita è anche il titolo di un romanzo di Vincenzo Saccà sulle dinamiche familiari e sul modo in cui le persone si adattano ai cambiamenti. Il Comitato lo ha scelto come riferimento pensando al momento storico che stiamo attraversando” spiega Lucilla Lauricella, referente del Comitato Alberi e Natura. Alla Quercia si lega il progetto “Il Filo della Vita”, che unisce il filo verde della Sciarpa e il filo rosso della Cappa come simbolo di pace tra le persone e verso la natura.

La collaborazione tra il Comune e il Comitato va avanti da dodici anni e negli ultimi si è rafforzata con l’attuale amministrazione. In questo periodo Montespertoli è diventato “Comune Amico degli Alberi”. Sono stati messi a dimora nuovi alberi nei parchi e alcuni degli alberi presenti sul territorio sono stati segnalati con i cartelli degli “Alberi Amici”. Ogni anno nelle scuole si svolgono progetti di educazione ambientale. Il 21 novembre un incontro pubblico in Sala consiliare farà il punto su questa esperienza.

“Con il Comitato Alberi e Natura lavoriamo da dodici anni e in questo tempo il rapporto è cresciuto molto – dichiara Marco Pierini, vicesindaco di Montespertoli con delega all’ambiente –. Il Regolamento del verde e l’adesione al Protocollo dei Comuni Amici degli Alberi sono strumenti che ci impegnano a curare il patrimonio arboreo con continuità e il Comitato ci aiuta a farlo coinvolgendo scuole, famiglie e anziani. La Festa cade nei giorni di OLEA e si intreccia con Olionostro: è un buon modo per ricordare che gli alberi del nostro stemma sono anche parte della vita quotidiana di questo territorio.”

Il Comitato ha proposto all’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani una fiaba che le sue operatrici hanno letto e messo in scena nelle classi tra ottobre e novembre. Ne esistono due versioni: una per infanzia e primaria, una più lunga per le medie. La storia ha come protagonista una vecchia quercia che risponde alle domande di due scoiattoli. Attraverso il racconto i ragazzi hanno scoperto perché la quercia è l’albero più diffuso al mondo. Si adatta a climi molto diversi e vive in rapporto con animali come scoiattoli e ghiandaie, che nascondono le ghiande e così ne favoriscono la diffusione.

Dopo la lettura della fiaba sono state illustrate le differenze tra le Querce presenti nel territorio di Montespertoli. Con le foglie delle diverse specie sarà poi realizzato il collage: "la Quercia delle Querce". Nelle classi sarà anche sperimentata la riproduzione delle Querce seminando le ghiande.

Il programma

Giovedì 19 novembre, alle 10, nell’Auditorium del Centro culturale Le Corti (via Sonnino 1), la “Fiaba della Quercia” sarà raccontata e i lavori delle scuole verranno messi in mostra, alla presenza degli ospiti della Casa di riposo di Montespertoli. La mostra resterà aperta fino al 28 novembre. Nella stessa giornata il Comune metterà a dimora i nuovi alberi nel parco del Centro per la Cultura del Territorio “I Lecci”.

Sabato 21 novembre, Giornata Nazionale degli Alberi, la Festa entra nel programma di OLEA, la Fiera dell’Olio Extravergine d’oliva, in corso dal 20 al 22 novembre. Alle 10, in Sala consiliare, si terrà l’incontro aperto “Il Comune Amico degli Alberi”, dedicato al Regolamento del verde, al Protocollo del Comune Amico degli Alberi e alla Dichiarazione dei diritti degli alberi, con il vicesindaco Marco Pierini e Francesco Mossolin, promotore col prof. F.Tassi del protocollo Comune Amico degli Alberi. Dalle 17 l’Auditorium del Centro culturale Le Corti ospita “La Quercia e l’Ulivo, gli alberi dello stemma di Montespertoli”, con gli elaborati delle scuole ispirati alla fiaba e le etichette realizzate per Olio Nostro. Alle 17 sarà srotolata la Sciarpa Verde, simbolo di unione e di pace, e alle 17.30 sarà premiata la migliore etichetta di Olio Nostro.

Sabato 28 novembre la festa si chiude nell’Auditorium del Centro culturale Le Corti. Alle 10 un laboratorio aperto a tutte le età inviterà ad allungare la Sciarpa Verde con lavori a maglia, all’uncinetto o disegni su stoffa. Alle 16.30 sarà inaugurata l’installazione permanente della Sciarpa Verde e della Cappa Rossa del progetto “Il Filo della Vita”. Alle 17.30 Stefano Piroddi, autore della saga Sandahlia e studioso dell’antica cultura sarda e dei suoi legami con quella etrusca, "Le antiche culture - dichiara Lucilla Lauricella - trasmettono quel senso di sacralità verso la Natura da cui poter trarre esempio per sviluppare quel "filo verde" di

consapevolezza, determinazione e unione, nella difesa di Madre Terra e degli Alberi" aggiunge Lucilla, terrà l’incontro “L’albero e il sacro. La sacralità della natura attraverso la trasmissione delle antiche conoscenze”. La giornata si concluderà con un momento conviviale a base di pane di grani antichi, olio nuovo e vino locale.

Olio Nostro è il progetto solidale del Comitato pro Saharawi “Mauro Marconcini” e “Mohamed Abdelaziz”, realizzato con il Comune di Montespertoli, l’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani e il Comitato Genitori. Le olive vengono raccolte dai bambini delle scuole e il ricavato della vendita dell’olio va a sostegno del popolo Saharawi. La mostra di sabato 21 raccoglie i lavori della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria. Dopo la premiazione il Comitato Genitori offrirà una merenda con pane e olio. Le bottiglie si possono acquistare durante l’apertura della mostra, sabato dalle 17 alle 19 e domenica 22 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.

La Sciarpa Verde è nata da un’idea ispirata all’artista sarda Maria Lai e in queste settimane è cresciuta grazie ai pezzi cuciti dai cittadini negli incontri in Biblioteca. Dal 28 novembre avrà una sistemazione stabile nel ballatoio dell’Auditorium, insieme alla Cappa Rossa, con la Sciarpa sistemata lungo il corrimano della scala. Chiunque potrà continuare ad allungarla anche in futuro. Basterà preparare a casa un pezzo a maglia, all’uncinetto o di stoffa dipinta e lasciarlo nel cesto che verrà messo accanto.

La Festa degli Alberi è organizzata dal Comitato Alberi e Natura con il patrocinio del Comune di Montespertoli, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani, la Comunità del cibo e dei grani antichi di Montespertoli, Soleluna e Lilith Centro aiuto donna.

Info: messaggio al 339 3645454

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa