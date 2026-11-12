Hospice San Felice a Ema, un grazie ai volontari della Misericordia di Badia a Ripoli

In occasione della giornata nazionale delle Cure Palliative, nel pomeriggio di ieri, nel porticato dell’Hospice San Felice a Ema si è tenuto un incontro dedicato ai volontari della Confraternita della Misericordia di Badia a Ripoli, impegnati nel servizio di accoglienza della struttura dall’inizio dell’anno.

L’iniziativa, dal titolo “Il volontario in hospice: questo ‘conosciuto’, sguardo, ascolto e presenza. Il nostro grazie a chi dedica il proprio tempo all’accoglienza”, è nato dalla volontà condivisa di Cinzia Casini, direttrice dell’Hospice San Felice a Ema, Patrizia Grassi, direttrice dell’Assistenza infermieristica Firenze Sud Est, e Federica Fabbrini, infermiera coordinatrice dell’Hospice San Felice a Ema.

Fin dall’apertura degli hospice nell'Azienda, i volontari di diverse associazioni fanno parte delle équipe di cura. Nel caso dell’Hospice San Felice a Ema, i volontari della Misericordia di Badia a Ripoli garantiscono il servizio di accoglienza sette giorni su sette, dalle 9 alle 13.

Il loro ruolo si distingue per particolare importanza in un luogo in cui fragilità ed emozioni accompagnano la quotidianità di pazienti e familiari. Essi sono sempre stati il primo punto di riferimento per chi entra nella struttura, offrendo informazioni, ascolto e vicinanza, con un sorriso e una presenza discreta e rassicurante. Non ultimo, l’accompagnamento dei pazienti, quando possibile, in giardino o nel soggiorno per trascorrere qualche momento insieme o prendere un caffè, assicurando così un prezioso raccordo operativo nella gestione dei servizi esterni. La loro presenza garantisce inoltre un importante supporto per gli operatori sanitari, che possono contare su un’accoglienza attenta e umana per ogni persona che varca la soglia dell’Hospice, dedicandosi con maggiore serenità all’assistenza.

L’incontro di ieri vuole essere un’occasione per riconoscere il valore del volontariato nelle cure palliative e sottolineare come la cura non si esaurisca negli interventi sanitari, ma si costruisca anche attraverso relazioni, ascolto e attenzione alla persona.

A nome di tutta l’Azienda e dei professionisti che lavorano quotidianamente al loro fianco, un sentito ringraziamento ai volontari della Misericordia di Badia a Ripoli per il tempo, la sensibilità e la disponibilità che dedicano ogni giorno, contribuendo a rendere l’Hospice un luogo in cui la cura si accompagna sempre all’accoglienza e alla vicinanza umana.

Fonte: Ausl Toscana Centro - Ufficio Stampa

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