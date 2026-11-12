Maltempo, allerta rossa nel nord-ovest della Toscana: frane, allagamenti ed evacuazioni a Massa

Non si attenua l'ondata di maltempo che sta interessando la Toscana, con le situazioni più critiche concentrate nella parte nord-occidentale della regione. Le intense precipitazioni delle ultime ore hanno provocato frane, allagamenti e innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua, costringendo le autorità a disporre chiusure stradali, evacuazioni e misure precauzionali per la sicurezza dei cittadini.

Già dalla serata di ieri il sistema regionale di Protezione civile della Toscana ha diramato un'allerta rossa, in vigore dalle 10 fino alla mezzanotte di oggi, per le zone della Lunigiana, del bacino del Reno e del Serchio-Garfagnana-Lima, a causa del rischio idrogeologico e idraulico legato al reticolo minore. Nelle altre aree del nord-ovest è prevista l'allerta arancione, mentre sul resto della regione è in vigore quella gialla per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika stanno seguendo l'evoluzione dell'ondata di maltempo che sta interessando la regione, condividendo attraverso i rispettivi canali Facebook aggiornamenti sulle condizioni del territorio e sulla situazione dei corsi d'acqua.

La situazione era già critica nella giornata di ieri, quando diversi Comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, insieme ad alcuni territori di Pistoia e Prato, avevano adottato ordinanze per la chiusura di scuole, cimiteri, parchi e aree pubbliche. Una serie di provvedimenti precauzionali adottati in un quadro meteorologico particolarmente delicato.

Massa Carrara, circa 100 persone fuori casa per una frana

Tra i territori maggiormente colpiti c'è quello di Massa Carrara. Nella serata di ieri circa cento persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni nelle frazioni collinari di Casette e Forno, rimaste isolate a seguito di una frana che ha compromesso i collegamenti stradali, interessando la viabilità comunale e provinciale.

La Prefettura ha attivato il Centro di Coordinamento dei Soccorsi, mentre il Comune di Massa si è organizzato per garantire una prima accoglienza alla popolazione coinvolta, predisponendo il Palazzetto dello Sport. Alcuni residenti hanno trovato ospitalità nella struttura comunale, mentre altri hanno provveduto autonomamente a trovare una sistemazione.

Sotto osservazione anche il fiume Frigido, che nella serata di ieri ha raggiunto la prima piena, con l'acqua che ha invaso le aree golenali vicino alla foce. Per ridurre il rischio di ulteriori esondazioni, è stato inoltre rinforzato l'argine con la realizzazione di nuove sponde in terra.

Sempre a Carrara, un automobilista è stato soccorso dopo che era rimasto intrappolato all'interno della propria vettura in un sottopasso allagato, in via Marchetti. I vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo e a trasportarlo all'ospedale di Massa. Dall'inizio dell'ondata di maltempo, il comando dei vigili del fuoco ha effettuato 24 interventi per allagamenti, alberi caduti sulle auto e sulle strade e diversi smottamenti.

Foto da Fb Bernard Dika

Non si registrano criticità soltanto a Massa. Anche in altri comuni della provincia le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti, cadute di alberi, frane e smottamenti lungo le strade. Secondo quanto riferito dalla Prefettura, a Fosdinovo e Tresana sono in corso interventi urgenti per ripristinare la viabilità e scongiurare l'isolamento di borghi e frazioni.

A Fosdinovo i vigili del fuoco sono intervenuti nel torrente Isolone per rimuovere alcuni tronchi d'albero. A Massa, intanto, Provincia e Comune hanno aperto una strada riservata ai mezzi di soccorso per raggiungere la frazione di Forno, ancora isolata a causa della frana. La strada resta chiusa al traffico perché la portata dell'acqua proveniente dai versanti montani non consente ancora di effettuare i lavori in sicurezza.

Frana sulla Statale 62 della Cisa: strada chiusa in Lunigiana

Anas ha disposto la chiusura della Statale 62 della Cisa, in corrispondenza del chilometro 7,951, nella località di Caprigliola, in provincia di Massa Carrara, a causa di una frana.

Per limitare i disagi alla circolazione sono stati predisposti percorsi alternativi. I veicoli leggeri vengono deviati in entrambe le direzioni dalla rotatoria di Caprigliola lungo la Statale 330, attraversando il Nuovo Ponte di Caprigliola e proseguendo verso Santo Stefano di Magra, in provincia di La Spezia. Per i mezzi pesanti è invece previsto un itinerario che, dopo la Statale 330, prosegue sulla Provinciale 10 fino alla rotatoria nei pressi del casello autostradale di Vezzano Ligure, sull'A15.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per gestire la viabilità e avviare le operazioni necessarie al ripristino della circolazione.

Il Serchio esonda sulla Statale 12, evacuazioni nel Pisano

Notte intensa anche lungo il bacino del Serchio, dove i livelli del fiume sono stati sorvegliati costantemente dalla Protezione civile regionale e dalle amministrazioni locali.

Durante la notte il corso d'acqua è straripato sulla Statale 12, all'altezza di Borgo a Mozzano, nel territorio lucchese. L'esondazione ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada, mentre le autorità hanno seguito il passaggio della piena e monitorato l'evoluzione della situazione nei Comuni situati più a valle.

L'attenzione si è concentrata anche sul territorio pisano, in particolare nei Comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano, dove il transito della piena è stato seguito con particolare attenzione. La piena del Serchio ha successivamente raggiunto la foce in mare nella mattinata di oggi.

A San Giuliano Terme rimangono evacuate le abitazioni situate nella golena del fiume, mentre resta chiuso il ponte di Ripafratta, misura necessaria per tutelare la sicurezza della popolazione.

Atteso un nuovo peggioramento dalla tarda mattinata: oltre 350 mm di pioggia in Garfagnana

Le previsioni indicano un nuovo peggioramento delle precipitazioni a partire dalla tarda mattinata, inizialmente sulle zone di nord-ovest e successivamente in estensione verso le aree interne. Le province maggiormente interessate saranno quelle di Massa Carrara e Lucca, con coinvolgimento anche di parte dei territori di Pistoia e Prato, fino al Casentino.

I quantitativi di pioggia registrati nelle ultime ore sono già particolarmente significativi: nelle ultime 36 ore sono caduti oltre 350 millimetri a Minucciano, in Garfagnana.

Per quanto riguarda i corsi d'acqua, è transitata lungo l'asta del Serchio l'onda del colmo di piena. In Versilia, il fiume Versilia a Seravezza e il torrente Baccatoio a Pietrasanta hanno invece raggiunto il primo livello di riferimento.

Sono in funzione diversi impianti idrovori gestiti dal Consorzio di Bonifica: sette in provincia di Massa Carrara, nove nella zona nord della Versilia e sei tra la Versilia centrale e meridionale. Nel territorio lucchese è attivo, al momento, l'impianto del Lobaco.

Pistoia, 220 millimetri di pioggia in 30 ore: attesi nuovi innalzamenti dei fiumi

Il maltempo continua a interessare anche la provincia di Pistoia, dove le precipitazioni delle ultime ore sono state particolarmente abbondanti. Nella località del Melo, nel Comune di Abetone Cutigliano, sono stati registrati 220 millimetri di pioggia nell'arco di 30 ore. A renderlo noto sono Giani e Dika su Facebook. Per le prossime ore è previsto un ulteriore peggioramento.

Per quanto riguarda i corsi d'acqua, la Lima ha raggiunto il primo livello di riferimento a Casotti di Cutigliano. I fiumi Ombrone, Stella, Brana e Reno si mantengono invece al momento entro i livelli di riferimento, anche se sono attesi innalzamenti nel corso della giornata.

Foto da Fb Bernard Dika

Disagi anche per i treni: sospese le linee in Mugello e Lunigiana

Il maltempo sta causando disagi anche al trasporto ferroviario. Sulla linea Faentina, la circolazione resta sospesa tra Borgo San Lorenzo e Faenza da ieri, per consentire ai tecnici di Rfi di effettuare controlli sull'infrastruttura dopo le avverse condizioni meteorologiche.

In provincia di Massa Carrara sono state disposte altre due interruzioni precauzionali per verifiche sulla rete ferroviaria legate all'allerta rossa. La linea Aulla-Castelnuovo Garfagnana è rimasta interrotta dalle 9.30 alle 12.30, mentre sulla Pontremolese la circolazione è stata sospesa tra Aulla e Grondola, frazione di Pontremoli, dalle 11 alle 12.30.

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