Maltempo in Toscana, ancora allerta: 13 novembre codice arancione per più province

Proseguirà anche nelle prossime ore, secondo le previsioni, il maltempo in Toscana: nella serata di oggi e nella giornata di domani, venerdì 13 novembre, le perturbazioni continueranno ad interessare la regione con precipitazioni ancora diffuse e più consistenti sulle zone settentrionali. Oggi le situazioni più critiche si concentrano in particolare nel nord-ovest della Toscana, interessato dall'allerta diramata ieri.

Fino alla mezzanotte di oggi, viene riportato in una nota della Regione Toscana, resta rossa l’allerta per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore in Lunigiana e nelle zone del Reno e del Serchio-Garfagnana-Lima. Dalla mezzanotte di domani, venerdì 13 novembre, queste aree passeranno al codice arancione.

Maltempo in Toscana, le zone in allerta arancione venerdì 13 novembre

Il codice arancione interessa inoltre, dalle 17 di oggi e per tutta la giornata di venerdì, le zone del Casentino, Valdarno superiore, area fiorentina, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana e Valtiberina. Resta arancione fino alla fine di venerdì anche nelle aree del Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Serchio-Lucca, Serchio-Costa e Versilia.

L’allerta arancione riguarda anche il rischio idraulico del reticolo principale nelle zone del Bisenzio e Ombrone Pistoiese e del bacino del Serchio.

Domani sono attese ancora piogge soprattutto al nord: sulle zone settentrionali sono previsti cumulati medi di 40-60 millimetri, con massimi di 80-100 millimetri e valori localmente superiori sui rilievi.

Ulteriori dettagli e indicazioni sui comportamenti da adottare sono disponibili nella sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/allertameteo.

Giani: "103 criticità e 44 strade chiuse. Speriamo in un miglioramento"

Le precipitazioni in Toscana sono destinate a diminuire progressivamente, ma la fase di maltempo resta ancora intensa. A fare il punto sulla situazione è il presidente della Regione, Eugenio Giani, attraverso una diretta sui suoi profili social.

"Il sistema della Protezione civile è totalmente impegnato per le azioni necessarie. Sapevamo che oggi sarebbe stato un giorno molto duro. Adesso inizia un progressivo abbassamento delle precipitazioni, ma siamo ancora in una fase molto intensa. La nostra speranza è che da ora in avanti ci sia un miglioramento", ha dichiarato Giani.

Le piogge hanno provocato innalzamenti dei livelli dei fiumi, frane e allagamenti, senza tuttavia compromettere, secondo quanto riferito dal presidente, la sicurezza delle persone.

"In questo momento - ha reso noto Giani - sono 103 le criticità non risolte, di cui 37 nella provincia di Massa e Carrara, 59 nella provincia di Lucca e 7 tra Pisa, Pistoia, Prato. Delle 103 criticità, 48 sono classificate come frane. Ci sono poi 30 allagamenti. Le strade chiuse sono 44 e ritengo che tutto questo abbia determinato, a scopo precauzionale, l'evacuazione per 39 persone a San Giuliano Terme (Pisa) e Vagli di Sotto (Lucca). Per loro scelta anche altre 26 persone dormiranno fuori casa. In totale sono poco più di 60 persone".

Giani ha inoltre segnalato che Casette, nel comune di Massa, è l'unico borgo in cui una frana ha provocato l'interruzione di una strada. Sul fronte degli interventi, il presidente ha sottolineato la tempestività dell'azione della Protezione civile e ha rinnovato l'appello alla prudenza in relazione all'apertura delle scuole: "La Protezione civile sta agendo con grande tempestività. L'appello che facciamo è che chiudano perché la prevenzione è fondamentale. È sempre meglio prevenire che trovarsi di fronte a un danno. La sicurezza prima di tutto".

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