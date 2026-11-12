Minacce e violenze contro moglie e figlia: 76enne rinviato a giudizio

Avrebbe maltrattato per anni la moglie e molestato sessualmente la figlia, arrivando anche a minacciarle di morte con una pistola detenuta illegalmente. È il quadro delle accuse, riportate da Il Tirreno, nei confronti di un 76enne residente in un comune nella zona del Comprensorio del Cuoio, rinviato a giudizio dal tribunale di Pisa.

Secondo la ricostruzione della Procura, i maltrattamenti nei confronti della moglie sarebbero andati avanti dal 2021. L'uomo l'avrebbe insultata e umiliata ripetutamente, sottoponendola a continui scatti d'ira e a un controllo costante, alimentato da una forte gelosia. Una situazione che avrebbe spinto la donna, 71 anni, e la figlia, oggi 50enne, a denunciare quanto accadeva tra le mura domestiche, facendo partire le indagini.

Quando la donna usciva di casa, il marito l'avrebbe chiamata anche decine di volte per sapere dove si trovasse e con chi. Avrebbe inoltre installato due telecamere nell'abitazione per controllarla, cercando di impedirle di andare al lavoro e di frequentare altre persone. Un comportamento che, secondo l'accusa, avrebbe finito per isolarla. L'uomo le avrebbe anche chiesto più volte del denaro, poi speso senza contribuire alle spese della famiglia, nonostante le difficoltà economiche.

Non sarebbero mancate le minacce, rivolte sia alla moglie sia alla figlia.

Nei confronti della figlia l'uomo deve rispondere anche di violenza sessuale aggravata per alcuni episodi che sarebbero avvenuti tra il 2023 e il 2024. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, l'avrebbe palpeggiata e colpita con schiaffi sui glutei. In un'occasione l'avrebbe abbracciata da dietro, toccandole il seno, mentre in un'altra le avrebbe messo una mano sulle cosce mentre si trovavano sul divano.

A queste accuse si aggiunge quella di detenzione illegale di un'arma: nell'ottobre 2025 l'uomo avrebbe detenuto una pistola Beretta calibro 9x21, con un caricatore contenente nove proiettili.

Sulla base degli elementi raccolti durante le indagini, il pubblico ministero Lydia Pagnini ha chiesto e ottenuto il processo per il 76enne, che ieri, 11 novembre, è stato rinviato a giudizio dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Pisa, Annalisa Dini.

Dopo un periodo trascorso in carcere, il 76enne, difeso dall'avvocata Luisa Rita Sacheli, si trova attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia, con braccialetto elettronico. La difesa ha chiesto la revoca della misura. Il processo inizierà a febbraio.

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