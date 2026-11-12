Donne & STEM, alla Livith di Montespertoli una nuova tappa di 'Donne al CENTRO. Eventi di ogni GENERE'

Secondo i dati diffusi dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il numero delle donne con un titolo di laurea in ingegneria è in continuo aumento: in Italia sono stimate in oltre 340mila, pari a quasi il 28% dei laureati nelle stesse discipline (dati 2024). La presenza femminile nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), in particolare nei corsi di laurea in ingegneria, è un fenomeno recente: quasi il 60% delle ingegnere ha meno di 45 anni. Ma cosa accade quando queste donne entrano nel mondo del lavoro, sono a capo di un cantiere o progettano dispositivi?

Di questo e molto altro si è parlato ieri pomeriggio, durante l’incontro dal titolo “Donne & STEM. Combattere i pregiudizi. Rompere il soffitto di cristallo” che si è tenuto nella sede Livith di Montespertoli nell’ambito della rassegna Donne al CENTRO. Eventi di ogni GENERE, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli.

La Livith S.p.A. progetta, produce e distribuisce dispositivi, sistemi e software per la sicurezza di chi lavora in quota: un settore tradizionalmente a prevalenza maschile. Ma nell’azienda montespertolese le donne rappresentano il 43% dei circa 120 collaboratori e quasi il 30% di loro ricopre posizioni di vertice e responsabilità. Le donne svolgono un ruolo centrale anche nello staff tecnico di Livith: rappresentano infatti il 55% degli ingegneri impegnati in azienda nelle aree di ricerca e sviluppo, test e ufficio tecnico.

La partecipazione femminile, l’attenzione a ridurre le disparità tra uomini e donne, la valorizzazione delle diversità e l’inclusione nella gestione delle risorse umane hanno portato la Livith a essere tra le prime realtà in Italia, e la prima in Toscana nel suo settore, a ottenere nel 2025 la certificazione per la parità di genere secondo lo standard UNI/PdR 125:2022. Una tappa significativa in un percorso di impegno costante e concreto, per promuovere un ambiente di lavoro equo e inclusivo.

Nel corso dell’incontro “Donne & STEM”, l’Ing. Delia D’Arrigo, CTO di Livith, la dott.ssa Sabrina Del Vecchio, Direttrice Marketing, la dott.ssa Chiara Bernacchioni, Direttrice Vendite, e l’Ing. Viola Francioni, Facility Manager, hanno condiviso le proprie esperienze e avanzato proposte concrete. Tra queste la necessità di prevedere nei bandi pubblici layout di cantiere che soddisfino le esigenze anche delle donne, fino a una più stretta integrazione tra il mondo del lavoro nell’ambito dell’ingegneria della sicurezza e dell’edilizia e il mondo della scuola, anche attraverso percorsi per far entrare le giovani studentesse in cantiere.

Le relatrici hanno evidenziato come il percorso verso una piena parità sia ancora lungo, ma proprio per questo debba essere affrontato con determinazione, valorizzando competenze, professionalità e senso di responsabilità.

“Quante volte sono arrivata in cantiere – racconta l’Ing. Viola Francioni Facility Manager Livith – con scarpe antiinfortunistiche, casco in testa, tavole sotto il braccio e mi veniva chiesto quando sarebbe arrivato l’ingegnere. Una doppia mancanza non da poco, perché sapere chi è responsabile in un cantiere non è una formalità, ma la prima informazione di sicurezza”.

Nell’ambito della sicurezza sul lavoro anche i dispositivi parlano maschile, ma si può cambiare: “Un importante cliente che opera in ambito nautico – spiega l’Ing. Delia D’Arrigo CTO di Livith – ci ha chiesto di sviluppare un sistema anticaduta per una squadra composta anche da personale femminile. Analizzando i prodotti sul mercato è emerso un limite spesso trascurato: la massa minima dell’utilizzatore escludeva una parte delle persone destinatarie del dispositivo. Da qui è nato MastMarine, progettato per utilizzatori da 50 kg. Non un prodotto per le donne, ma un prodotto per le persone che lo utilizzeranno davvero”.

L’incontro si è concluso con l’invito alle istituzioni e al mondo delle imprese a iniziare un approfondimento in grado di portare cambiamenti significativi nel modo in cui le donne sono percepite nelle discipline STEM.

Fonte: Ufficio Stampa