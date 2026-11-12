Neri Marcorè apre la stagione di prosa del Teatro del Popolo con un omaggio a Giorgio Gaber

Si alza il sipario sulla stagione di prosa 2026/2027 del Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

La stagione si apre in grande stile con una doppia replica che rende omaggio al grande Giorgio Gaber. Martedì 17 e Mercoledì 18 novembre alle ore 21,00, è in programma “Gaber- mi fa male il mondo” con Neri Marcorè, per la regia di Giorgio Gallione.

Lo spettacolo esplora il mondo creativo, narrativo ed etico di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, che per decenni hanno osservato con ironia spietata e profonda partecipazione emotiva, le trasformazioni della società e dell’individuo.

Entrando idealmente nel laboratorio del pensiero di Gaber e Luporini, lo spettacolo ne rilegge le radici culturali e letterarie, i debiti dichiarati e le intuizioni rubate a grandi intellettuali del Novecento. Tra musica, parole, memoria e immagini, prende forma una suite teatrale che riapre armadi e coscienze, alla ricerca di quello slancio vitale e di quella utopia necessaria senza cui il futuro rischia di spegnersi.

La stagione di prosa del teatro, resa possibile dalla Fondazione Teatro del Popolo avvalendosi del contributo della direttrice artistica Vania Pucci e potendo contare sulla collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo, proseguirà Giovedì 17 dicembre con Emma Dante in “L’angelo del focolare”.

Martedì 17 e Mercoledì 18 novembre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

GABER-MI FA MALE IL MONDO

con Neri Marcorè

da Giorgio Gaber e Sandro Luporini

Drammaturgia e regia di Giorgio Gallione

Produzione Teatro Stabile di Bolzano/Teatro della Toscana

PREZZI

Platea e palchi 6-11/ 1° e 2° ordine € 24,00/ridotto € 22,00

Rimanenti palchi del 1° e 2°ordine e 3°ordine di palchi € 22,00/ridotto € 20,00

Biglietto futuro under 35 € 10,00

Loggione € 10,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio Stampa

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