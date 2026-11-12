Omicidio Khrystyna Novak, ridotta a 16 anni la condanna per il vicino Francesco Lupino

Ci sono nuovi sviluppi nel caso dell'omicidio di Khrystyna Novak, la 29enne ucraina uccisa il 2 novembre 2020 a Corte Nardi, nella frazione di Orentano. La Corte d'Assise d'Appello di Firenze, come riportato da Il Tirreno, nel terzo processo d'appello svoltosi ieri, 11 novembre, ha ridotto da 24 a 16 anni di reclusione la pena inflitta a Francesco Lupino, il tatuatore 54enne reo confesso dell'omicidio.

La decisione è arrivata con l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi, sulla quale la difesa si batteva da circa cinque anni. Il venir meno dell'aggravante ha consentito di applicare la riduzione di un terzo della pena prevista per il giudizio abbreviato.

Nelle precedenti fasi del procedimento, la presenza dell'aggravante dei futili motivi aveva infatti reso inammissibile la richiesta di rito abbreviato avanzata dalla difesa. Dopo due annullamenti con rinvio da parte della Corte di Cassazione, il terzo giudizio d'appello si è concluso quindi con una decisione favorevole a Lupino.

Con l'ultima sentenza, la condanna complessiva dell'uomo scende ulteriormente rispetto ai 29 anni stabiliti in primo grado dal Tribunale di Pisa nel 2022 e ai 24 anni successivamente decisi dalla Corte d'Assise d'Appello nel 2023. I reati per i quali è stato condannato sono omicidio volontario, occultamento di cadavere e detenzione illegale di armi.

Il delitto si era consumato nell'abitazione di Corte Nardi in cui Novak viveva con il compagno, nello stesso complesso residenziale in cui abitava anche Lupino con la propria famiglia. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo aveva sparato alla giovane alla testa mentre si trovava da sola in casa, per poi nasconderne il corpo per diverse settimane.

Nelle prime fasi delle indagini, Lupino aveva contribuito a far arrestare il compagno della vittima, Arian Negrin Gonzales, attraverso una segnalazione alle forze dell'ordine. Successivamente aveva tentato di depistare gli investigatori, fino alla confessione arrivata nel giugno 2021.

Il movente ricostruito dagli inquirenti sarebbe riconducibile a una vendetta nei confronti del compagno della giovane, con il quale Lupino avrebbe avuto rapporti legati a un'attività illecita nel traffico di droga. Nel corso del procedimento, il 54enne aveva fornito diverse versioni sulle ragioni del delitto. In un primo momento aveva sostenuto che Novak lo avesse minacciato di rivelare il suo consumo di cocaina e la relazione con un'altra donna. Successivamente aveva dichiarato di temere che la giovane potesse denunciarlo per le sue attività illecite. Durante il processo in Corte d'Assise aveva inoltre affermato che la vittima lo avrebbe minacciato di farlo finire in carcere, coinvolgendo anche il figlio e raccontando alla compagna del suo uso di cocaina.

La vicenda giudiziaria potrebbe tuttavia non essere conclusa. La Procura può infatti presentare ricorso in Cassazione contro l'ultima sentenza. Un'eventuale impugnazione comporterebbe il rischio che, tra i tempi del ricorso e quelli di un possibile quarto processo d'appello, vengano superati i termini massimi di fase della custodia cautelare, con la conseguente possibile scarcerazione di Lupino.

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