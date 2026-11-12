Dalla passione per le auto all’impresa: a Lastra a Signa nasce Alfa Customizer Design con il supporto di CNA

Cambiare colore alla propria auto senza riverniciarla, oppure proteggerne la carrozzeria da graffi e sassi. È il lavoro di Marika Clausi, titolare di Alfa Customizer Design, attività aperta da pochi mesi a Lastra a Signa e specializzata nel car wrapping, cioè il rivestimento di auto e moto con pellicole adesive rimovibili e nell’applicazione di PPF, le pellicole trasparenti antisasso.

L’idea nasce da una passione condivisa con il fidanzato Lorenzo. I due hanno iniziato a sperimentare sulle proprie auto e i passanti li fermavano per strada, incuriositi dai colori. Marika, che realizza anche grafiche personalizzate, ha deciso di farne un lavoro. Per farlo si è rivolta alla CNA Empolese Valdelsa, dopo diversi colloqui da cui era uscita con più dubbi che certezze: "Con Rosaria mi sono fidata fin da subito. Dopo il nostro incontro non avevo più alcun dubbio, dovevo iniziare".

Rosaria Barducci si occupa in CNA di chi vuole avviare un’impresa. Il suo compito è valutare la fattibilità del progetto, verificare i requisiti e i locali e seguire le pratiche, con il supporto dei professionisti dell’associazione. Nel caso di Marika è servito anche individuare il codice di attività corretto per un settore poco conosciuto: "È stato un lavoro di studio, ma la sua passione coinvolge anche noi. Per noi è bello aiutare a realizzare un progetto che magari era nel cassetto da tempo".

Il riscontro c’è stato. Contrariamente a chi pensava a un hobby, le richieste sono numerose e arrivano soprattutto dal passaparola e dal profilo Instagram alfa.customizer. I clienti sono appassionati di motori, ma c’è anche chi chiede rivestimenti temporanei per eventi, esposizioni o video, con finiture a effetto velluto o super chrome. Vanno molto le texture in carbonio e il dechrome, cioè la copertura delle cromature. Marika lavora su prenotazione e per un wrap completo servono dai quattro giorni a una settimana. Il tempo dipende dal modello, perché un’auto piccola non è per forza più semplice da rivestire.

In un settore considerato maschile, Marika vede crescere le clienti donne: "Sono le più creative. Gli uomini vogliono l’auto aggressiva, le donne mi chiedono il glitter o una bella grafica. Per me è come non lavorare mai".



Lastra a Signa (Fi)