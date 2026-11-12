Prevenzione tumori, alleanza tra Ispro e Coldiretti

Coldiretti e Ispro in campo insieme per la prevenzione dei tumori: da una parte l’associazione di agricoltori, attraverso i suoi produttori, i mercati contadini e la valorizzazione degli alimenti della dieta mediterranea; dall’altro Ispro, l’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con le attività di screening, gli esami e le campagne informative.

L’obiettivo comune è ridurre al minimo tutti quei fattori di rischio che possono favorire lo sviluppo di tumori, oltre il 30 per cento dei quali, secondo la comunità scientifica, è direttamente riconducibile ad un’alimentazione scorretta e a uno stile di vita inadeguato. Mangiare sano è una delle principali e più efficaci forme di prevenzione oncologiche primarie, così come lo è per molte altre patologie croniche come l’obesità e il diabete.

Il protocollo di collaborazione è stato siglato stamani, presente anche l’assessora alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni. Il luogo scelto per la firma e per battezzare questa alleanza è stato il mercato coperto contadino di San Frediano a Firenze, dove stamani c’era anche l’unità mobile multi screening di Ispro, dove è stato possibile effettuare mammografie, pap test, test per il papilloma virus, prelevare o riconsegnare kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore al colon retto oppure chiedere informazioni sugli screening in generale, su chi ne può usufruire in modo gratuito e con quali modalità e per quali fasce d’età, fissando magari fin da ora un appuntamento.

Il protocollo prevede che Coldiretti e Ispro, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e finalità, collaborino alla realizzazione di iniziative di prevenzione oncologica primaria e secondaria e di promozione di corretti stili di vita, con particolare riguardo all’alimentazione sana, al consumo consapevole, alla riduzione della sedentarietà, alla sensibilizzazione della popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e alla promozione dell’adesione per l’appunto ai programmi di screening oncologico.

La presenza di un camper attrezzato per gli screening potrà essere replicata in altri mercati di Campagna amica, per portare la prevenzione al di fuori dei luoghi di cura e sempre più vicina ai cittadini. Ugualmente mercati contadini, con il loro richiamo a mangiare bene e sano (oltre che ad un consumo consapevole), saranno organizzati presso le sedi di Ispro, così come sono stati già organizzati negli ospedali toscani. L’associazione di agricoltori, con il contributo tecnico delle aziende agricole aderenti, collaborerà alla valorizzazione delle aree verde dell’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica.

Oltre ad informare, sensibilizzare e promuovere l’adesione ai programmi di screening oncologico, tra le principali azioni che Coldiretti e Ispro condivideranno c’è anche la realizzazione e cura di orti educativi e didattici.

"Aderire agli screening gratuiti e all’opportunità di esami offerti è importante – commenta l’assessora regionale alla sanità, Monia Monni -. Alcuni di questi esami in Toscana sono garantiti oltre i Lea nazionali, a fasce di popolazione più ampia. Diagnosticare un tumore per tempo e in fase precoce fa la differenza. Ma è altrettanto importante ridurre i fattori di rischio che possono accrescere la possibilità di sviluppo di un tumore e l’alleanza con Coldiretti, per far uscire la prevenzione dagli ambienti sanitari, è da questo punto strategica". "Sulla prevenzione – aggiunge - il primo passo e la prima responsabilità è anzitutto nostra, come cittadini, e adottare corretti stili di vita e mangiare bene è la cosa migliore che possiamo fare per la nostra salute".

"I mercati degli agricoltori sono luoghi di prossimità dove i cittadini possono coltivare la propria salute. – spiega Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana – Con questo accordo vogliamo dare il nostro contributo a rafforzare il sistema di prevenzione oncologico nella nostra regione e contestualmente valorizzare il ruolo dei nostri agricoltori come custodi della salute pubblica. Gli agricoltori assicurano, con il loro lavoro e il loro impegno, tutti quegli alimenti freschi, naturali e salubri che sono alla base della dieta mediterranea".

"Attraverso questo accordo con Coldiretti, sarà possibile far arrivare alle persone informazioni utili per scegliere stili di vita sani: dalla tavola al movimento alla cultura – spiega la direttrice generale di Ispro, Simona Dei -. Un luogo di ritrovo come un mercato diventerà occasione di consapevolezza e possibilità di scelta epr la propria salute, nelle piccole cose, per sé e per i propri familiari. Non ultimo permetterà di organizzare campagne di screening capillari e diffuse sul territorio, rendendo per tutte e tutti più semplice l'accesso".

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate