Buongiorno la ricetta di oggi l'ho realizzata io domenica per cena. In frigo avevo delle verdure già cotte: il cavolfiore e le zucchine. Avevo voglia di riso così ho sfruttato le verdure che avevo. Il cavolfiore lo avevo lessato e poi diviso in pezzi più piccoli e messo in padella con una piccola cipolla e poco olio, sale e pepe, mentre le zucchine le avevo tagliate a rondelle e poi con dell'olio, un poco di acqua, una cipolla piccola, sale e pepe, cotte in padella. Il cavolfiore in padello l'ho frullato nel mix diventando una crema saporita e buona.

Come misurino per il riso utilizzo un bicchiere da acqua e lo faccio colmo.

Riso cremoso al cavolfiore con zucchine

Ingredienti per 4 persone

2 bicchieri da acqua colmi di riso integrale

Un cavolfiore

4 o 5 zucchine (se sono piccole anche 6)

Due cipolle (piccole)

Brodo vegetale

Sale e pepe

Olio di oliva

Preparazione

Per preparare questo piatto di riso ho utilizzato il cavolfiore e delle zucchine che avevo già cotto il giorno prima. Il cavolo lessato l'ho poi spezzettato e messo in padella con una cipolla piccola salato e pepato, mentre le zucchine (tagliate a rondelle) le ho fatte in padella con poco olio, una cipolla piccola, sale, pepe, e le ho aggiunte solo a mantecatura del risotto. Cucinate il riso in una pentola, prima tostatelo per qualche minuto e poi aggiungete di volta in volta i mestoli di brodo vegetale. Quasi a fine cottura aggiungete la crema di cavolfiore che avete in precedenza messo nel mix e amalgamate tutto, per ultimo aggiungete le zucchine e girate il riso. Lasciate riposare il riso per circa cinque minuti e poi mettetelo nei piatti, Michela non ha messo il formaggio, ma per renderlo ancora più saporito potete aggiungere del formaggio grattugiato come il grana o il pecorino Toscano.

Michela

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