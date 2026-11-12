'Sant'Andrea d'Oro', l’edizione 2026 assegnata all'impresa del territorio empolese

È tempo di svelare la massima onorificenza cittadina di Empoli, il Sant'Andrea d'Oro, il più importante attestato di benemerenza che ogni anno viene conferito a quei cittadini che, per impegno e solerte operosità che si sono distinti nel campo della cultura, delle arti, del lavoro in ogni sua espressione, della politica, dello sport e della solidarietà.

Il sindaco Alessio Mantellassi, dopo aver scelto un emblema del commercio nel 2025 con Alino Mancini, si è rivolto per quest'anno al mondo dell'impresa. Un ringraziamento a aziende che a vario titolo (grandi numeri di fatturato, dipendenti impiegati, valori trasmessi, storicità) hanno dato lustro a questo territorio e portato Empoli nel mondo.

La cerimonia di premiazione si terrà per il Santo Patrono, lunedì 30 novembre 2026, al Teatro Shalom di Empoli alle ore 16, a seguire la santa messa nella chiesa Collegiata di Sant'Andrea.

Ecco le famiglie empolesi e le imprenditrici premiate (in ordine alfabetico):

La famiglia Antonini, per l'azienda Antonini Srl di Ponte a Elsa che produce da oltre 80 anni realizza forni industriali nel settore del vetro cavo venduti in tutto il mondo

La famiglia Berni, per la Berni Srl, azienda specializzata in pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e molto altro

Stefania Caparrini, fondatrice di Antiche Mura, importante realtà empolese nel mondo della cosmetica

Paola Castellacci, presidente di Adiacent e della ITS Academy Prodigi, nata per accompagnare le imprese in percorsi di crescita, innovazione e trasformazione

La famiglia Marzi, per la Magis leader nella produzione di nastri adesivi da oltre 40 anni

La famiglia Morelli, per l'azienda Pellemoda, attiva da 45 anni nel settore della moda

L’ingresso è libero e la cittadinanza tutta, le colleghe e i colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.

Poi la cerimonia proseguirà nel pomeriggio con la santa messa in onore di Sant’Andrea, nella chiesa della Collegiata, dove avverrà la ‘donazione della cera’ alla parrocchia di Sant’Andrea, quale simbolo di devozione e di legame con la tradizione religiosa e culturale della città.

LA DICHIARAZIONE - "Empoli riconosce e premia la sua vocazione produttiva e del lavoro - ha commentato il sindaco Alessio Mantellassi -. Da tempo ho maturato questa scelta per individuare sei realtà che hanno portato avanti il nome del nostro territorio in tutta Italia e anche a livello internazionale. Nelle storie di queste famiglie e di queste imprenditrici c'è il succo della dedizione al lavoro che la nostra città esprime: un percorso fatto di innovazione, talento, capacità di impresa, crescita equilibrata e orientata anche al benessere di tutte le persone che vi lavorano".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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