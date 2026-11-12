Terza età a Firenze, una nuova rete informativa per gli anziani

Creare una rete informativa forte, accessibile e vicina alle esigenze degli anziani e delle loro famiglie: con questo obiettivo la FIPAC (Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali) Confesercenti Firenze ha organizzato questa mattina, in collaborazione con il Comune di Firenze, l’incontro pubblico dal titolo “La Terza Età a Firenze: servizi, strumenti e nuove opportunità per viverla al meglio”.

L’evento si è tenuto presso l’Auditorium di Confesercenti Firenze in Piazza Pier Vettori 8/10 e ha offerto una panoramica dettagliata sui servizi territoriali a disposizione della cittadinanza senior, affrontando i temi centrali della gestione della cronicità, del supporto sociale e delle sinergie della rete socio-sanitaria fiorentina.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i numerosi servizi che il Comune di Firenze mette a disposizione della terza età, tra cui spiccano alcune iniziative particolarmente apprezzate e richieste dai cittadini come gli orti sociali, le gite per gli anziani e i centri età libera. A testimonianza dell’importanza e della capillare diffusione di queste attività sul territorio, sono stati condivisi numeri significativi: ad oggi si contano infatti centinaia di orti sociali, 40 centri età libera attivi e oltre 700 partecipanti alle gite organizzate.

Proprio per valorizzare queste risorse, FIPAC Confesercenti Firenze ha annunciato che avvierà una campagna di comunicazione mirata rivolta ai propri 4.000 soci, così da far conoscere in modo capillare tutte le opportunità e i servizi fondamentali dedicati alla terza età.

I lavori della mattinata, moderati da Lapo Cantini Responsabile FIPAC Confesercenti Firenze, si sono aperti con i saluti istituzionali di: Roberto Fossi, Presidente FIPAC Confesercenti Firenze e Nicola Paulesu, Assessore al Welfare del Comune di Firenze.

A seguire, sono intervenuti esperti e dirigenti del settore socio-sanitario per illustrare

progetti, strumenti e prospettive per la terza età nel territorio fiorentino: I Servizi per la Cronicità e le Case di Comunità – Dott. Lorenzo Baggiani, Direttore Area Governo Servizi Territoriali Programmazione e Percorsi Specialistici Integrati USL Toscana Centro; L’Aspetto Sociale nella Terza Età – Dott. Marco Nerattini, Direzione Servizi Sociali Comune di Firenze; I Servizi della Società della Salute – Dott.ssa Giuditta Giunti, Direttore Società della Salute di Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa - Confesercenti Firenze

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