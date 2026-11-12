Torna lo Shopping Solidale della Moda di ANT a Firenze

Da domani venerdì 13 a domenica 15 novembre orario continuato 10-19 (venerdì, sabato e domenica) torna lo Shopping Solidale della Moda presso la Sala delle ex Leopoldine piazza Tasso 7 a Firenze che per l’occasione si trasformerà in una grande boutique solidale dove trovare capi di abbigliamento, accessori, pelletteria, bijoux, luxury brand e profumeria messi a disposizione da tantissime aziende di moda allo scopo di raccogliere a favore di Fondazione ANT e delle sue attività sanitarie sul territorio. L’evento è organizzato dalla Delegazione ANT di Firenze con il Patrocinio del Comune di Firenze.

Tra i molti prestigiosi brand della moda presenti all'iniziativa figurano: Salvatore Ferragamo, Trussardi, Stefano Ricci, Luisa Spagnoli, Liu Jo, Tod’s, Ermanno Scervino, Brunello Cucinelli, Gaelle, Ash, Roy Rogers, Chopard, il Bisonte, Boldrini Selleria, Gallo, Bresciani, Lisa Conte, Somers, Angela Caputi, Saponerie Mario Fissi, Aquaflor, Erbario Toscano, Saponificio Artigianale Fiorentino, Lorenzo Villoresi, Michele e Giovanni Bertini, Linea Emmeti, Raffaello Bettini, Fashion Studios, Fabio Guidi pelletteria e molte altre prestigiose aziende del territorio toscano.

La manifestazione è possibile grazie al prezioso supporto di: Anteprima Florence, Gandon, Omikron, per l’allestimento e l’illuminazione. Inoltre sarà possibile trovare alcune strenne natalizie di Fondazione ANT come i panettoni artigianali con gocce di cioccolato e il paniere delle eccellenze toscane, composto con le donazioni alimentari di tantissime aziende del territorio.

Il ricavato andrà interamente a sostenere le attività di assistenza domiciliare e specialistica che ANT offre gratuitamente ai malati di tumore e alle loro famiglie in 10 regioni italiane tra cui la Toscana (dove opera a Firenze, Prato, Pistoia) e i progetti di prevenzione oncologica sempre gratuiti portati avanti dalla Fondazione.

La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 10 medici, 1 nutrizionista, 11 infermieri e 5 psicologhe. Per informazioni è possibile contattare il numero 055 5000210 oppure consultare il sito www.ant.it/toscana nella sezione iniziative in corso.

Fonte: Fondazione ANT Franco Pannuti ETS

Notizie correlate