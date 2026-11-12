'Toscana Art Bonus', al via i bandi per i Comuni

Entra nella fase operativa il 'Toscana Art Bonus' dedicato alla tutela e alla valorizzazione del territorio. Dal 1 dicembre 2026 fino al 31 marzo 2027 i Comuni e le Unioni di Comuni che fanno parte di un Progetto di Paesaggio approvato o avviato o in uno studio di fattibilità propedeutico potranno presentare la propria candidatura al programma regionale di mecenatismo e la Regione Toscana potrà raccogliere progetti di intervento pubblici ritenuti prioritari dagli enti locali del territorio.

"L'Art Bonus favorisce la partecipazione privata per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio – ha ricordato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – e per la Regione è importante la creazione di un catalogo di progetti coerenti con il PIT-PPR da proporre ai possibili mecenti per valorizzare il paesaggio toscano e favorire la rivitalizzazione dei centri abitati. L'avviso pubblico, che presto verrà pubblicato, è stato approvato dalla Giunta regionale nella sua ultima seduta. Le proposte che arriveranno dai vari enti saranno valutate in base alla coerenza con il PIT-PPR, alla qualità paesaggistica e alla capacità di attrarre mecenatismo".

"Gli enti locali – ha aggiunto l'assessore al governo del territorio Filippo Boni - potranno proporre interventi pubblici fino a un valore massimo di 200.000 euro ciascuno, che verranno successivamente promossi attraverso la piattaforma Toscana Art Bonus per attrarre l'interesse dei mecenati. Per far meglio conoscere e comprendere questa opportunità organizzeremo a gennaio un convegno di approfondimento".

"Il paesaggio toscano è un patrimonio straordinario, fatto di bellezza, storia, cultura e identità, che abbiamo il dovere di tutelare e valorizzare – ha sottolineato l’assessora alla cultura Cristina Manetti –. Con Toscana Art Bonus vogliamo rafforzare il legame tra cultura, territorio e comunità, offrendo nuove opportunità per recuperare e valorizzare luoghi che raccontano la nostra storia e rappresentano una risorsa per il futuro. Il coinvolgimento dei privati, accanto all'impegno delle istituzioni, può dare un contributo importante alla realizzazione di progetti capaci di restituire vitalità ai borghi, valorizzare il patrimonio paesaggistico e creare nuove occasioni di crescita culturale e sociale per le comunità locali".

Fonte: Regione Toscana

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