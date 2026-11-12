Un'opera d'arte per ricordare "Enea", l'angelo del fango di Firenze

Arrivò a Santa Maria Nuova nel 1966 in aiuto a Firenze per l’alluvione. In quello stesso ospedale dove è deceduto lo scorso anno, da qualche giorno trova spazio nella degenza medica, un’opera che lo ricorda, simbolo di gratitudine verso il personale sanitario che si è preso cura di lui. Un olio su tela e smalti, in memoria di Enea, con quel nome che gli era stato assegnato dai compagni, all‘anagrafe Gianni Guido Rosetti, nato a Torino e orfano di madre a pochi anni.

L’opera è una donazione di Roberto Lunardi che ne è anche l’autore, nonché fratello di cuore di Enea, che dopo l’alluvione fu accolto come un figlio dalla famiglia fiorentina Lunardi di cui, negli anni successivi, divenne membro effettivo. Fu molto più di “angelo del fango”. Perché a Firenze dove era arrivato a soli 24 anni, vi rimase assumendo molteplici impegni sociali e culturali – come ricorda la targa apposta accanto al quadro - divenendo primo direttore dell’Opera per Santa Maria Novella e socio fondatore a Signa del Centro Arti e Mestieri e del Museo della Paglia. Altri impegni lo portarono a Mosciano a Scandicci, a Le Marze a Grosseto e a Castel di Poggio a Fiesole.

Alla cerimonia che è stata allestita questa mattina per la donazione, c’erano il direttore del presidio ospedaliero, Tommaso Grassi, il vicedirettore Duccio Giorgetti, il direttore del reparto di Medicina Interna, Vieri Vannucchi; per la Direzione infermieristica, Dorella Donati e Debora Coppini e la Coordinatrice di Area medica, Elisabetta Pardini. Il quadro s’intitola “Scendendo dalla Consuma” e coglie il momento struggente di un tramonto nel 1972 quando l’opera è stata realizzata.

Racconta Lunardi dei giorni dell’alluvione: "Superati i primi gravissimi disagi mentre la città cercava di risollevarsi, Enea, distintosi per le suo impegno, scelse di rimanere a Firenze per occuparsi di problemi giovanili e, nell’attesa di trovare occupazione, fu ospitato in casa Bargellini dove rimase un paio di mesi e poi, acquisiti nuovi documenti, si trasferì a palazzo Pucci in casa di Giannozzo". Poi la frequentazione in casa Lunardi e nel 1973, uno dei primi incarichi importanti come membro della sottocommissione comunale incaricata della rilevazione della situazione organizzativa degli ospedali di Firenze centro - Santa Maria Nuova, S. Giovanni di Dio e Basilewski - in previsione del loro accorpamento. Dal 1985 e per una ventina di anni il trasferimento di entrambi a Fiesole, a Castel di Poggio. Una vita sempre insieme, Gianni e Roberto, da quel lontano 1966 con Firenze e i giorni dell’alluvione a segnare l’inizio di una fratellanza.

"Gianni ci ha lasciati alla fine di luglio dello scorso 2025, in Santa Maria Nuova, nel centro della città che tanto ha amato e per la quale è vissuto. La donazione rappresenta un gesto di riconoscenza e gratitudine - sottolinea Roberto Lunardi - nei confronti di tutto il personale sanitario, per le cure e l'assistenza prestate a Enea".

"La Direzione di Presidio ringrazia sentitamente la famiglia per questa donazione che va ad arricchire ulteriormente la realtà culturale che caratterizza da sempre l'ospedale di Santa Maria Nuova - commenta il direttore Tommaso Grassi - Quest’opera si inserisce infatti a pieno titolo nel percorso di umanizzazione delle cure intrapreso da tempo, orientato a far vivere, per quanto possibile, l'esperienza clinica dei pazienti e dei familiari in modo differente e più positivo".

Fonte: Ufficio Stampa - AUSL Toscana Centro

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