Asl Toscana Centro celebra la Giornata Mondiale della Prematurità

Le Terapie intensive neonatali, le Neonatologie e i servizi di Ostetricia dell'Ausl Toscana Centro hanno organizzato per domenica 15 novembre, Giornata Mondiale della Prematurità riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), eventi e allestimenti in collaborazione con le associazioni del territorio che sostengono i servizi dell’ospedale per la nascita. Molte le iniziative pensate anche per i più piccoli e accompagnate da punti di ascolto e informazione per dare informazioni alle famiglie su come affrontare con maggiore consapevolezza il ritorno a casa e offrire un sostegno qualificato nei primi anni di vita.

"La Giornata Mondiale della Prematurità - sottolinea Giampaolo Mirri, direttore Area Pediatria e Neonatologia di Asl Toscana centro - ci ricorda quanto siano fondamentali, per il principio universale di tutela della salute, il sostegno alle famiglie, chiamate spesso senza preavviso, a una fase delicatissima di vita e le cure altamente specialistiche, tempestive e integrate per accompagnare questi piccoli pazienti nel loro percorso di crescita. Ogni neonato che nasce prematuramente - aggiunge Mirri - porta con sé una storia di straordinaria fragilità, ma anche di forza e resistenza; con i proprio famigliari, di coraggio e di speranza. Grazie a questi straordinari bambini, ai loro genitori e a tutto il personale ostetrico-ginecologico, infermieristico e pediatrico-neonatologico dei nostri Punti Nascita e delle Terapie Intensive Neonatali. Professionisti che ogni giorno, garantiscono competenza e professionalità, con amore e dedizione".

Gli appuntamenti di domenica 15 novembre

A Firenze dalle 16 l’ospedale San Giovanni di Dio organizza presso l’Aula Muntoni animazione e letture per bambini e adulti e momenti di condivisione di esperienze. Nella hall si terrà una mostra fotografica.

La mattina invece, dalle 10 alle 12, nella hall dell’ospedale Santa Maria Annunziata sarà allestito un punto di informazione e sensibilizzazione sulla prematurità. Sarà possibile incontrare e parlare con i medici pediatri, gli infermieri della Patologia Neonatale e con le ostetriche dell’ospedale. Chi vorrà potrà donare un gomitolo di lana per l’Associazione Cuore di Maglia (la raccolta prosegue fino al 22 novembre). Per i bambini è organizzato un laboratorio creativo di disegno sul tema 'La prematurità per me. Piccoli creativi crescono', una attività per dare forma, con colori e fantasia, alla loro idea di prematurità. Seguirà la proiezione di un video aziendale.

A Borgo San Lorenzo nella hall dell’ospedale del Mugello è allestito un punto di sensibilizzazione e informazione.

Anche a Empoli attività nella hall dell’ospedale San Giuseppe con l’allestimento di un punto di sensibilizzazione e informazione sulla prematurità.

A Pistoia, dalle 10 alle 12.30 iniziative presso l’ingresso principale dell’ospedale San Jacopo. Alle 10 “Il tocco che nutre” in collaborazione con le infermiere della Pediatria; alle 11 Letture ad alta voce con “Nati per leggere”, in collaborazione con la Biblioteca San Giorgio; dalle 10 alle 12 sarà presente anche l’Associazione Cuore di Maglia.

Di viola si tingerà domenica prossima 15 novembre, la hall d’ingresso dell’ospedale Santo Stefano di Prato per rendere omaggio alla Giornata Mondiale della Prematurità. L’organizzazione dell’appuntamento “Oltre la Tin, insieme”, condotta in collaborazione con la Direzione sanitaria dell’ospedale e con la Fondazione AMI, è a cura della Pediatria, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale diretta da Paolo Dal Poggetto.

Oltre alla Fondazione AMI, alla mattina di festa aderiscono anche altre importanti realtà del territorio che da anni seguono l’ospedale Santo Stefano, portando il proprio contributo per migliorare l’accoglienza e il benessere dei più piccoli: si tratta di associazioni come Cuore di Maglia, Nati per leggere, Piccino Picciò onlus. Un sostegno economico all’evento arriva anche da due esercizi commerciali pratesi. L’iniziativa, come su tutto il territorio nazionale è patrocinata da SIN Società Italiana di Neonatologia.

“Domenica – sottolinea la direttrice del Santo Stefano, Maria Teresa Mechi - l’ospedale aprirà le porte a una giornata che ci auguriamo di poter condividere con tante persone, con le famiglie dei bambini ma anche con tutti i visitatori e i nostri operatori, che vorranno essere parte di questo giorno speciale”.

La festa partirà alle 9.30 e proseguirà fino alle 12.30. Giochi, laboratori per bambini, piccoli gesti per festeggiare. E soprattutto tanti ricordi e sorrisi perché sono state invitate circa trenta famiglie di bambini prematuri nati negli ultimi anni al Santo Stefano.

“Siamo felici di poter condividere questo appuntamento con le famiglie che sono state protagoniste di resilienza insieme ai loro bimbi proprio in questo ospedale – sottolinea il dottor Dal Poggetto.

“Sarà un momento di festa e di gioia – conclude il presidente di AMI, Claudio Sarti - che la Fondazione desidera condividere per ricordare la vicinanza e il nostro supporto all’ospedale e ai servizi rivolti alla nascita e alla crescita dei bambini sul nostro territorio”.

Fonte: Ausl Toscana Centro - Ufficio Stampa

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