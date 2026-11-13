Avis Toscana e Coni fanno squadra per promuovere la donazione di sangue

Il gioco di squadra conta, in campo e fuori: conta quando si deve tagliare un traguardo, vincere una partita ma anche donare il sangue per salvare la vita di qualcuno. Avis Toscana e Coni Toscana promuovono la cultura della donazione il sangue il plasma tra gli sportivi, attraverso attività comuni, iniziative di formazione e informazione, testimonial sportivi, grazie a un protocollo di intesa sottoscritto ieri.

L'accordo, firmato dai presidenti Claudia Firenze e Simone Cardullo, impegna le due realtà a diffondere la cultura del volontariato del sangue e coinvolgere gli atleti nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e del plasma, nonché dei valori di solidarietà, cittadinanza attiva, inclusione, partecipazione e corretti stili di vita.

Avis e Coni organizzeranno insieme momenti informativi nell’ambito di manifestazioni, eventi e iniziative sportive, percorsi di formazione e aggiornamento rivolti a dirigenti, tecnici, atlete e atleti, volontarie e volontari, con contenuti concordati e scientificamente corretti, campagne regionali di informazione e comunicazione sociale sulla donazione e sui suoi valori, iniziative dedicate a corretti stili di vita, benessere, prevenzione, inclusione, rispetto delle differenze e cittadinanza attiva.

In particolare il Coni si impegna a promuovere tra associazioni e federazioni sportive le iniziative condivise e valutare, con Avis Regionale Toscana e con gli organizzatori interessati, l’inserimento di spazi informativi o di iniziative di sensibilizzazione in occasione di eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale o locale svolti nel territorio toscano, anche con testimonial sportivi e favorire, anche tramite la Scuola Regionale dello Sport occasioni formative rivolte agli operatori del sistema sportivo sull'importanza della donazione del sangue.

Avis si impegna a mettere a disposizione competenze associative e testimonial per attività informative, formative o di comunicazione, collaborare alla progettazione delle attività comuni.

“Il mondo sportivo e quello del volontariato condividono valori come la collaborazione, la solidarietà, il rispetto e l'importanza del benessere fisico: facendo gioco di squadra possiamo coinvolgere gli atleti, fin dai più piccoli, diffondendo la cultura del dono e promuovendo stili di vita sani” afferma Claudia Firenze presidente di Avis Toscana. “Lo sport crea comunità, che a sua volta crea solidarietà come quella che sta dietro al gesto di chi sceglie di donare il sangue e il plasma”.

“Con questo atto rinnoviamo una Convenzione firmata già nel 2014 e che Coni e Avis hanno stipulato anche a livello nazionale” afferma Simone Cardullo presidente di Coni Toscana. “Attraverso la Scuola Regionale dello Sport del Coni ci piacerebbe supportare le Associazioni sportive nel sensibilizzare gli atleti, tecnici e dirigenti sull’importanza del “dono” a favore di chi ha bisogno, sostenendo Avis in particolare nella comunicazione al mondo sportivo e nelle campagne di sensibilizzazione”.

Fonte: Avis Toscana