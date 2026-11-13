Al Circolo ARCI di Santa Maria torna il campionato amatori di improvvisazione teatrale

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(foto da facebook)

Ogni sabato sera fino al 12 dicembre alle 21.15

Fino al 12 dicembre, si terranno le serate del campionato amatori dei match d'improvvisazione teatrale di Empoli: ogni sabato sera alle 21.15 presso il Circolo ARCI di Santa Maria in via livornese, 48 a Empoli.

Per info e prenotazioni scrivere o chiamare il 3408320733 (anche tramite Whatsapp).

Il match è uno spettacolo dove vengono esaltate la creatività, la fantasia e la prontezza di spirito di giocatori che sulla scena sono allo stesso tempo e nel medesimo istante attori/autori/registi e la concreta partecipazione del pubblico che assisterà ogni volta ad una serata completamente diversa e ovviamente irripetibile. Il pubblico è il vero protagonista della serata suggerendo dei temi all'arbitro che vota dopo ogni improvvisazione per mezzo di un cartoncino bicolore determinando l'andamento del match.

Fonte: Lega Improvvisazione Empoli

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