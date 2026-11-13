Castelfiorentino: Giovani Lions, raccolta alimentare ed evento al Ridotto

Giovani Lions, una doppia iniziativa in programma sabato 14 novembre in occasione della Giornata Mondiale del Diabete e della Giornata della Colletta Alimentare, per sensibilizzare la popolazione sui rischi del diabete di tipo 1 e 2 e nel contempo contribuire a far fronte all’emergenza alimentare che sta interessando vari paesi del mondo.

A partire dalle ore 11.00 (e fino alle ore 13.00), presso il supermercato Lidl (via dei Praticelli 18) sarà effettuata una raccolta alimentare da parte dei soci del Leo Club Valdelsa Fiorentina Unitas, l’organizzazione giovanile Lions che ha competenza territoriale su Empoli e sui Comuni della Valdelsa fiorentina. A chi fosse interessato a partecipare a questa iniziativa benefica, si raccomanda di lasciare ai soci-volontari (presenti con un banco allestito di fronte all’ingresso del supermercato) solo cibi a lunga conservazione. Chi si trovasse impossibilitato a consegnare gli alimenti al mattino, potrà farlo anche nel pomeriggio durante l’evento al Ridotto del Teatro.

Nel pomeriggio, dalle ore 14.00, si svolgerà al Ridotto del Teatro del Popolo la riunione del II Consiglio Distretturale per l’anno sociale 2026/2027, indetta dal Distretto Leo 108 La e dal Leo Club Valdelsa Fiorentina Unitas.

All’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, parteciperà la Sindaca, Francesca Giannì, e l’Assessora alle Politiche Sociosanitarie, Federica Parisi. Al termine dei lavori è previsto un’apericena aperta a tutti al Ristorante “Corale” (costo 35 euro, prenotazioni sul form: https://forms.gle/N2k3kHpKXTC7Yx7i6, dress code richiesto: colore blu) e, all’imbrunire, l’intera area del “grande leccio” di fronte al Ridotto sarà illuminata da un suggestivo colore blu, in riferimento appunto al “cerchio blu” che rappresenta il simbolo della Giornata Mondiale del diabete.

“Siamo felici di patrocinare questa iniziativa – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì – che va nella direzione di far conoscere e promuovere le iniziative e i progetti del Leo Club Valdelsa Fiorentina Unitas, una realtà giovanile impegnata nel sociale, in numerose attività educative e in ambito sanitario. Un esempio concreto di partecipazione e impegno civico che come Amministrazione non possiamo che incoraggiare e sostenere, anche perché è anche, e soprattutto, dai giovani che avremo l’opportunità di mantenere e preservare la vocazione solidale della nostra comunità”.

“Organizzare questo Distrettuale – osserva Amelia Salvadori, Presidente del Leo Club Valdelsa Fiorentina Unitas - è per me motivo di grande orgoglio ed emozione. È un’iniziativa a cui tengo profondamente perché riesce a unire, in un'unica giornata, due ricorrenze dal valore immenso: la Giornata Mondiale del Diabete e la Giornata della Colletta Alimentare. Scendere in campo con il nostro service in questa occasione significa trasformare la sensibilizzazione in aiuto concreto, prendendoci cura sia della salute che della solidarietà verso chi ha più bisogno”.

Come si ricorderà, la Giornata Internazionale del Diabete si celebra ogni anno il 14 novembre che coincide con la data di nascita di Frederick Banting, scienziato che scoprì l’insulina nel 1921, e si propone di sensibilizzare la popolazione sull’adozione di un corretto stile di vita e il controllo della glicemia per un riconoscimento precoce dei sintomi.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa