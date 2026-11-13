Cpr a Prato, Giovanni Sardi (FdI): "Il voto contrario certifica le divisioni del centrosinistra"

"Votare contro i CPR significa votare contro il rimpatrio di clandestini e delinquenti. Cala il sipario su una sinistra sempre più ortodossa sempre più scollegata dai problemi che l'immigrazione crea sul nostro territorio a discapito di tutti i cittadini. Apprezziamo se non altro la posizione del capogruppo della Lista Biffoni Simone Rizzuto, che ha preferito al momento del voto dissociarsi dal resto del centrosinistra. Non possiamo però non prendere atto del fatto che, in maggioranza, ci siano idee differenti e confuse in tema di immigrazione". A dichiararlo è Giovanni Sardi, presidente provinciale di FdI Prato, che attacca il centrosinistra dopo la bocciatura dell'odg presentato da Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Prato.

"Sui Centri di Permanenza per il Rimpatrio serve meno ideologia e più concretezza. La questione è semplice: vogliamo che i provvedimenti di espulsione emessi dallo Stato siano effettivamente eseguiti oppure vogliamo che restino soltanto sulla carta? Per Fratelli d’Italia non ci sono dubbi: la Toscana deve dotarsi di un CPR. A Prato il tema ha una rilevanza particolare anche sotto il profilo della sicurezza – ha detto il consigliere comunale di FdI Gianluca Banchelli - la nostra provincia richiede frequentemente posti nelle strutture di altre regioni e questo comporta trasferimenti che impegnano per giorni gli agenti delle forze dell’ordine, sottraendo personale al controllo del territorio. Come ricordato dalla capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Chiara La Porta, in quattordici mesi l’assenza di un CPR in Toscana avrebbe comportato circa 350 giornate di minore presenza degli agenti sul territorio pratese: un dato che dovrebbe far riflettere soprattutto chi continua a chiedere più pattuglie e maggiore presidio dei quartieri. Un CPR non è la soluzione a tutti i problemi legati all'immigrazione, ma è uno strumento previsto dalla legge e necessario per rendere effettivi i rimpatri di chi non ha titolo per restare in Italia. Naturalmente queste strutture devono garantire pienamente la dignità delle persone, il rispetto delle norme e tutti i controlli previsti. Ma non possiamo confondere le garanzie con la rinuncia ad applicare la legge non ha senso sostenere che il CPR sia utile, purché venga realizzato altrove. La localizzazione dovrà essere individuata dalle istituzioni competenti sulla base di criteri tecnici, logistici e di sicurezza. Quello che chiediamo è che la Regione Toscana smetta di opporsi per ragioni ideologiche e collabori con il governo: accoglienza per chi ne ha diritto, integrazione per chi rispetta le regole e rimpatrio per chi non ha titolo per rimanere: non sono posizioni in contraddizione, ma i pilastri di una politica migratoria seria. Su legalità e sicurezza non servono slogan, servono strumenti concreti e la volontà politica di utilizzarli".

"Quando lo Stato dispone un rimpatrio, deve essere in grado di eseguirlo. A volte l’allontanamento non può avvenire subito e può quindi rendersi necessario un trattenimento temporaneo. È in questo passaggio, tra la decisione e l’esecuzione, che un Centro di permanenza per i rimpatri è fondamentale ed è su questa funzione concreta che dobbiamo incentrare la discussione – il pensiero della consigliera comunale FdI Eleonora Cioni - la provincia di Prato registra la percentuale più alta d'Italia per denunce e arresti a carico di cittadini stranieri, che smentisce la narrazione “buonista” della sinistra. C’è poi l’aspetto organizzativo: ogni accompagnamento fuori Toscana richiede un impiego di circa 3 unità del personale di polizia, un impiego di mezzi e di tempo necessario per il viaggio ad andare e tornare, e il conseguente giorno di riposo. Non dimentichiamoci che se non si trova un posto all’interno dei CPR, queste persone vengono rilasciate libere di delinquere ancora sul nostro territorio. Il 30 settembre scorso, alla Camera, il ministro Piantedosi ha annunciato l’avvio delle procedure per sei nuove strutture, tra cui una in Toscana. La responsabilità deve essere da parte di tutti gli enti, senza declassare a percezioni il senso di insicurezza diffuso presente in questa città. Perché quello sì che è diffuso, non opponendosi ideologicamente ad un CPR solo per accontentare il capo di partito di turno, quando in precedenza ci si era schierati a favore, e in conclusione dotando le forze di polizia locale degli strumenti adeguati per una sicurezza integrata. Per un momento vorrei mettere da parte il mio ruolo di consigliere comunale e parlare da cittadina di questa città: la sera, quando esco, mi sentirei più sicura a sapere che persone che entrano illegalmente e che rappresentano un pericolo per la sicurezza siano all’interno di un CPR" .

"Vorrei capire allora quali azioni abbiano in mente i consiglieri comunali del PD – il pensiero del consigliere comunale FdI Rocco Rizzo - il messaggio che si dà all'estero è che l'Italia sia il “Paese del Bengodi”. Siamo ad un punto di non ritorno".