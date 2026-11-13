Dacia Maraini compie 90 anni, gli auguri della Toscana

La Toscana festeggia il novantesimo compleanno della scrittrice Dacia Maraini. Il presidente della Regione Eugenio Giani e l'assessora alla Cultura Cristina Manetti hanno voluto dedicare messaggi di auguri e profonda gratitudine, ricordando il suo profondo legame con la terra d'origine e il costante impegno civile a difesa dei diritti e della dignità delle donne.

Giani: "Buon compleanno, e grazie per la tua arte e il tuo impegno"

"Oggi la Toscana festeggia una sua figlia illustre. Dacia Maraini è nata a Fiesole il 13 novembre 1936. Da allora ha portato il suo sguardo e la sua voce in Italia e nel mondo, diventando una delle protagoniste più autorevoli della cultura contemporanea". Si apre così il messaggio di auguri che il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani dedica alla scrittrice in occasione del suo compleanno.

"Romanziera, poetessa, drammaturga, saggista: Dacia Maraini ha fatto della parola uno strumento di conoscenza e di libertà - sottolinea il presidente -. Con i suoi libri, con il suo teatro e con un impegno civile mai interrotto ha dato voce a chi non l’aveva, ha affrontato i temi più difficili con coraggio e ha inciso in modo decisivo sul dibattito sui diritti, sulla dignità e sull’autodeterminazione delle donne".

Giani ricorda il momento in cui la Regione le ha reso omaggio: "Quando le abbiamo consegnato il Pegaso d’oro, la massima onorificenza della Toscana, alla vigilia della terza edizione de La Toscana delle Donne, abbiamo voluto riconoscere una grande voce dell’impegno civile e un riferimento per le nuove generazioni. Fu un gesto di gratitudine, e lo è ancora oggi. Dacia Maraini incarna lo spirito di quel percorso: raccontare le donne, difenderne i diritti, non lasciare che la società giri lo sguardo altrove".

"A lei – conclude il presidente - va la riconoscenza della Regione Toscana per aver educato generazioni di lettrici e lettori al pensiero critico. Buon compleanno, Dacia, e grazie per le parole che continuano a farci crescere".

Manetti: "Auguri, la Toscana ti abbraccia, grazie per il tuo impegno civile"

"Novant’anni rappresentano un traguardo importante, ma nel caso di Dacia Maraini sono soprattutto una straordinaria storia di parole, pensiero, coraggio e impegno civile. A lei rivolgo i miei più affettuosi auguri, a nome mio e della Toscana". Così l’assessora regionale alla Cultura, Cristina Manetti, in occasione del novantesimo compleanno della scrittrice Dacia Maraini, nata a Firenze e da sempre legata alla sua terra d’origine.

"La Toscana è orgogliosa del legame con Dacia Maraini, che nell’ottobre 2024 ha ricevuto il Pegaso d’Oro, il massimo riconoscimento regionale, per il suo straordinario impegno letterario e sociale. Continua inoltre a essere una protagonista di La Toscana delle Donne, un progetto che promuove valori come la libertà, i diritti e la dignità delle persone, ai quali ha dedicato tanta parte della sua vita".

"Prima ancora di ogni celebrazione – conclude Manetti – voglio dirle grazie per la sua voce libera, per la capacità di interrogare il presente, dare spazio a chi non ne ha e ricordarci che la cultura non è soltanto conoscenza, ma anche responsabilità, coscienza e libertà. La sua Firenze e tutta la Toscana la abbracciano con gratitudine, ammirazione e affetto. Buon compleanno, Dacia".

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