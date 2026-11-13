"Exablate Prime" all'Aoup, la donazione per sconfiggere i tremori del Parkinson

Con la firma ufficiale dell’atto di donazione tenutasi questa mattina (venerdì 13 novembre) al PalaTodisco di San Giuliano Terme, si compie un passo decisivo per il futuro della sanità toscana e nazionale. Il Gruppo Todisco ha consegnato formalmente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (AOUP) il sistema neurochirurgico d’avanguardia Exablate Prime, dando ufficialmente il via a un’alleanza strategica destinata a fare da apripista nel panorama del Servizio Sanitario Nazionale.

L’operazione, ideata e realizzata dal vicepresidente della commissione Sanità in Consiglio regionale Federico Eligi, consentirà di trattare senza incisioni, con ultrasuoni focalizzati e precisione sub-millimetrica, i tremori causati da patologie fortemente invalidanti come la malattia di Parkinson e il Tremore Essenziale. Exable Prime sarà operativa nei primi mesi del 2027 dopo le necessarie fasi di allestimento, calibrazione e formazione del personale. La sua collocazione nel Centro-Italia diventa ancora più strategica se si pensa che in tutto il Paese c’è un solo altro esemplare, a Milano, con una lista di attesa di 3 anni.

“Oggi non celebriamo una semplice donazione, ma la nascita di una visione strategica condivisa tra le Istituzioni e il tessuto produttivo. Il privato mette a disposizione della comunità nazionale lo strumento tecnologico più avanzato al mondo; il pubblico risponde investendo in strutture, risonanze ad alto campo, alta formazione universitaria e rimborso delle prestazioni (DGR chirurgici). È la dimostrazione tangibile che il Sistema Sanitario Pubblico è e deve rimanere l’unico vero garante dell’eccellenza e dell’uguaglianza dei cittadini, dove l’innovazione non è un privilegio per pochi, ma un diritto garantito a chiunque ne abbia bisogno, indipendentemente dalla propria condizione economica” ha dichiarato il vicepresidente della commissione Sanità Eligi.

“La giornata di oggi dimostra che la Toscana continua ad essere un laboratorio d’avanguardia a livello nazionale, capace di tracciare le nuove rotte della sanità pubblica. Con questa operazione di sistema diamo concretezza ad un modello virtuoso in cui l’alta formazione universitaria, la governance regionale e la sensibilità del privato convergono verso un unico obiettivo: l’accesso universale alle cure più avanzate al mondo. La Toscana si conferma centro di riferimento per il Centro-Italia, capace di attrarre competenze e rispondere con l’eccellenza pubblica alle sfide della salute del futuro” ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

“Questa operazione segna un punto di svolta fondamentale per la difesa della sanità pubblica e universalistica. Quando l’innovazione tecnologica di altissimo livello entra negli ospedali pubblici attraverso un investimento trasparente e governato dalle istituzioni, vince il diritto alla salute di tutte e tutti, a partire dalle persone più fragili e da chi non potrebbe mai permettersi cure d’eccellenza nel mercato privato. Portare a Pisa una tecnologia capace di abbattere i tempi d’attesa e la migrazione sanitaria per patologie complesse come il Parkinson dimostra che il Servizio Sanitario Pubblico resta l’architrave insostituibile della nostra democrazia e della giustizia sociale” ha affermato il consigliere regionale Massimiliano Ghimenti.

“Per il nostro Gruppo, mettere la tecnologia Exablate Prime a disposizione della collettività e della sanità pubblica significa restituire valore al territorio e compiere un atto di responsabilità sociale concreto. Vedere che uno strumento in grado di restituire la dignità di un gesto quotidiano e la qualità della vita a tanti pazienti affetti da Parkinson e disturbi del movimento trovi casa all’Ospedale di Pisa ci riempie d’orgoglio. È la dimostrazione che quando l’impresa privata si mette al servizio della visione pubblica, a trarne beneficio è l’intera comunità” ha affermato Donato Todisco, presidente di Gruppo Todisco.

“L’ingresso dell’Exablate Prime nella dotazione tecnologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana rappresenta un salto generazionale di straordinario valore clinico e organizzativo. L’integrazione di questa piattaforma con la nostra nuova Risonanza Magnetica da 3 Tesla e l’impiego di un’équipe multidisciplinare ad altissima specializzazione ci consentiranno di posizionare Pisa come hub d’eccellenza di livello nazionale. Siamo pronti a governare questo percorso clinico con il massimo rigore scientifico per offrire risposte tempestive ed efficaci ai bisogni di salute dei pazienti” è stato il commento di Katia Belvedere, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (AOUP).

“Dal punto di vista strettamente clinico e neurologico, la tecnologia MRgFUS Exablate Prime segna una rivoluzione epocale nella neurochirurgia funzionale. Poter agire sulle strutture cerebrali profonde con 1.024 elementi trasduttori ad ultrasuoni, guidati in tempo reale dalla risonanza magnetica, ci permette di ledere i bersagli responsabili dei circuiti del tremore, sia quello della malattia di Parkinson sia quello ancora più comune del Tremore Essenziale, con precisione millimetrica così da abolire o ridurre i tremori senza alcuna apertura della scatola cranica. I tempi di recupero post-operatori ridotti e l’assenza di invasività trasformeranno radicalmente - il percorso terapeutico di centinaia di malati, consentendoci di azzerare la mobilità passiva verso altre regioni e abbattere le liste d’attesa” ha spiegato Roberto Ceravolo, direttore dell’Unità Operativa (UO) di Neurologia dell’AOUP e del Centro Clinico Malattie Neurodegenerative – Parkinson e Disordini del Movimento.

Fonte: Aoup e Consiglio regionale Toscana

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