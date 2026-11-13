Addio a Franco Girolami: storico imprenditore agricolo di Sant'Amato

Si è spento a 88 anni Franco Girolami, storico imprenditore agricolo di Sant'Amato, nel comune di Vinci. Molto conosciuto e benvoluto dalla comunità, le esequie si sono celebrate ieri pomeriggio nella chiesa di Sant'Amato.

Il sindaco di Vinci, Daniele Vanni, ha voluto ricordarlo con un post sui social: "Caro Franco, apprendere della tua scomparsa riempie di dolore tutta la nostra comunità. Per me eri il simbolo di chi non si arrende mai, di chi sceglie con tenacia di portare avanti le tradizioni, di chi continua a coltivare la terra e a custodire il Montalbano, nonostante le difficoltà, il trascorrere del tempo e i cambiamenti che questo porta con sé".

Nel suo messaggio, Vanni ricorda come Girolami fosse "il simbolo di un'ospitalità genuina, di quelle persone che sanno accoglierti sempre con un sorriso e che hanno il piacere di condividere il frutto del proprio lavoro". E ancora, ricorda quando, passando da Sant'Amato, "trovavi il modo d'invitarmi nella tua cantina per assaggiare il vinsanto che avevi prodotto con le tue mani. Rappresentavi un legame autentico con la nostra storia, con le nostre radici e con quei valori che troppo spesso rischiamo di dimenticare".

"Ciao Franco. Grazie per l'esempio che ci hai lasciato", conclude Vanni.

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