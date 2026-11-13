Giornata della Gentilezza, cosplayer al Santo Stefano

Attualità Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

Operatori sanitari e figuranti insieme nella hall e agli ingressi dei Pronto Soccorso di Prato per regalare momenti di umanità ai pazienti

Cosplayer e operatori dellospedale Santo Stefano oggi insieme per una foto di gruppo nella “Giornata Mondiale della Gentilezza”. Siamo nella hall principale del presidio una delle “porte gentili” individuate come punto d’ingresso e di uscita da cui gli operatori dell’ospedale hanno potuto offrire piccoli contributi di umanità, gentilezza e relazione. Gli altri spazi individuati sono oggi gli ingressi principali anche del Pronto Soccorso Adulti e del Pronto Soccorso.

Fonte: Ufficio Stampa - AUSL Toscana Centro

Notizie correlate

Toscana
Attualità
13 Novembre 2026

Consorzio di Bonifica Medio Valdarno: gestiti oltre 397mila metri cubi d'acqua dagli impianti idrovori

Prosegue l’attività del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per la gestione e il monitoraggio delle conseguenze dell’ondata di maltempo che ha interessato il territorio comprensoriale. L’allerta arancione prosegue per [...]

Arezzo
Attualità
13 Novembre 2026
maltempo toscana

Maltempo Toscana, allagamenti e frane nell'Aretino e nel Lucchese. Persona salvata a Massa

Dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Toscana nella giornata ieri, una notte di piogge intense, allagamenti e frane ha interessato in particolare la provincia di [...]

Firenze
Attualità
13 Novembre 2026

Asl Toscana Centro celebra la Giornata Mondiale della Prematurità

Le Terapie intensive neonatali, le Neonatologie e i servizi di Ostetricia dell'Ausl Toscana Centro hanno organizzato per domenica 15 novembre, Giornata Mondiale della Prematurità riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

torna a inizio pagina