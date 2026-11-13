Giornata della Gentilezza, cosplayer al Santo Stefano

Cosplayer e operatori dell’ospedale Santo Stefano oggi insieme per una foto di gruppo nella “Giornata Mondiale della Gentilezza”. Siamo nella hall principale del presidio una delle “porte gentili” individuate come punto d’ingresso e di uscita da cui gli operatori dell’ospedale hanno potuto offrire piccoli contributi di umanità, gentilezza e relazione. Gli altri spazi individuati sono oggi gli ingressi principali anche del Pronto Soccorso Adulti e del Pronto Soccorso.

Fonte: Ufficio Stampa - AUSL Toscana Centro

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