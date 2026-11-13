Giornata Mondiale del Diabete, il Meyer si tinge di blu

Il Meyer torna ad illuminarsi di blu in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che ricorre domani, sabato 14 novembre 2026. Hall Serra, Family Center e giraffe del parco si accendono simbolicamente di questo colore, per tornare a puntare l’attenzione su questa patologia cronica che rappresenta una delle emergenze sanitarie della nostra epoca.

I numeri del Meyer

Attualmente la diabetologia del Meyer segue 1400 pazienti da zero a 18 anni, dei quali circa 800 con diabete di tipo 1. I numeri sono importanti, ma, per fortuna, ci sono prospettive incoraggianti, sia sul fronte delle terapie, sia su quello della prevenzione.

Sulle terapie: “Sono già 3, dal 2025, i pazienti trattati con successo all’IRCCS fiorentino con le infusioni di teplizumab, un anticorpo monoclonale che permette di ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1, perché agisce sul sistema immunitario rallentando la distruzione delle cellule beta. Ricordiamo, infatti, che Il diabete mellito di tipo 1, infatti inizia mesi, anni, prima della comparsa dei sintomi tipici dell’esordio della malattia. Nel sangue, infatti, si ritrovano anticorpi che sono espressione dell’aggressione autoimmune che l’organismo attua verso le cellule del pancreas che producono insulina (cellule beta)”, spiega Lorenzo Lenzi, responsabile della Diabetologia del Meyer.

Un’altra buona notizia è legata alle possibilità offerte dallo screening e da una nuova sinergia multidisciplinare: “Fin dal 2009 la nostra Diabetologia ha raccolto una casistica di bambini e adolescenti positivi agli anticorpi anti beta cellula, soprattutto persone con piccole alterazioni della glicemia oppure parenti stretti di soggetti con diabete tipo 1 e dunque con più alto rischio di sviluppare il diabete. Quest’anno abbiamo sviluppato un progetto di strettissima collaborazione con tutte le altre specialistiche del nostro ospedale, che si va aprendo anche ai pediatri del territorio, grazie al quale il numero dei soggetti a rischio individuati sta aumentando al ritmo di 10-12 al mese. Da questo archivio vengono individuati i pazienti da seguire per prevenire un pericoloso esordio in chetoacidosi o per i quali valutare la possibilità di utilizzare i moderni farmaci biologici capaci di ritardare l’esordio”, spiega ancora il dottor Lenzi.

"A fronte di numeri che raccontano di quella che purtroppo si configura come una delle emergenze sanitarie della nostra epoca, ancora una volta la sinergia fra specialisti diversi consente di schiudere orizzonti assistenziali nuovi, rendendo possibile, in questo caso, una presa in carico precoce di molti piccoli e giovani pazienti a rischio di sviluppare il diabete", dichiara il Direttore Generale del Meyer Federico Gelli.

Il diabete nel bambino

Il diabete mellito, lo ricordiamo, è la malattia cronica endocrinologica più frequente in età pediatrica e purtroppo spesso è diagnosticata in ritardo con gravi rischi per il bambino. Il diabete tipo 1 è una forma di diabete dovuta alla distruzione delle cellule del pancreas che producono l’insulina (perciò è detto “insulino-dipendente”). Tra i sintomi di esordio, il fatto che il bambino urini spesso (poliuria), beva più del solito (polidipsia), si svegli di notte per bere e urinare, riprenda a bagnare il letto (enuresi), abbia più fame del solito (polifagia) ma dimagrisca, mostri stanchezza e meno energie (astenia), e la possibile presenza di infezioni nell’area genitale a causa della perdita di zucchero con le urine. Nel bambino piccolo un segno caratteristico è la scarsa tenuta del pannolino per la poliuria, ma anche la voracità nel prendere il biberon (sete) e l’arresto della crescita. In presenza di questi sintomi è importante intervenire subito, anche un giorno di attesa può essere troppo: se non possiamo contattare immediatamente il pediatra, rivolgiamoci al pronto soccorso. Questo quadro iniziale infatti può evolvere rapidamente verso la chetoacidosi, che può portare al coma.

Fonte: Meyer - Ufficio Stampa

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