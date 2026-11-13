Gonfalone d’argento all’alpinista Riccardo Bergamini

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Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana

La cerimonia martedì 17 novembre nella sala Gonfalone a palazzo del Pegaso. Partecipa la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi

Gonfalone dargento all'alpinista ed esploratore himalayano Riccardo Bergamini. Alla cerimonia di conferimento che si tiene martedì 17 novembre alle 14 nella sala Gonfalone a palazzo del Pegaso (via Cavour 4, Firenze) interviene la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi.

Fin da giovane Bergamini, originario e residente a Lucca, ha sviluppato la passione per l’alpinismo che lo ha condotto sulle principali catene montuose del mondo. Numerose le sue spedizioni extraeuropee, conseguendo primati nazionali e internazionali in Nepal, Tibet, Pakistan, Kirghizistan, Cina, Alaska e Sud America. È il primo alpinista toscano ad aver raggiunto vette superiori agli 8.000 metri senza l’ausilio di ossigeno supplementare, collocandosi tra i pochi atleti al mondo capaci di affrontare tali quote in condizioni naturali. Tale risultato testimonia un elevato livello di preparazione fisica e mentale, unite a competenze tecniche di assoluta eccellenza.

Fonte: Consiglio Regionale della Toscana

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