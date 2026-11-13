Gonfalone d’argento all’alpinista Riccardo Bergamini

Gonfalone d’argento all'alpinista ed esploratore himalayano Riccardo Bergamini. Alla cerimonia di conferimento che si tiene martedì 17 novembre alle 14 nella sala Gonfalone a palazzo del Pegaso (via Cavour 4, Firenze) interviene la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi.

Fin da giovane Bergamini, originario e residente a Lucca, ha sviluppato la passione per l’alpinismo che lo ha condotto sulle principali catene montuose del mondo. Numerose le sue spedizioni extraeuropee, conseguendo primati nazionali e internazionali in Nepal, Tibet, Pakistan, Kirghizistan, Cina, Alaska e Sud America. È il primo alpinista toscano ad aver raggiunto vette superiori agli 8.000 metri senza l’ausilio di ossigeno supplementare, collocandosi tra i pochi atleti al mondo capaci di affrontare tali quote in condizioni naturali. Tale risultato testimonia un elevato livello di preparazione fisica e mentale, unite a competenze tecniche di assoluta eccellenza.

Fonte: Consiglio Regionale della Toscana

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