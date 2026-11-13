Gretel, Hansel e la strega Clodoalda a Dire Fare Teatrare

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Al Minimal Teatro di Empoli domenica 15 novembre quarto appuntamento di Dire Fare Teatrare, la rassegna teatrale dedicata alle famiglie. In scena ci sarà Gretel, Hansel e la strega Clodoalda produzione Arca di Noè.

Due attori riordinano il magazzino del loro teatro e aprono un vecchio baule: cosa ci sarà dentro? Tanti ricordi… e tutto quel che serve, tra burattini canzoni e qualche buon biscotto, per raccontare la storia di una bambina e del suo fratellino, capaci con un pizzico di astuzia e un po’ di fortuna di rimediare agli sbagli dei cari genitori, uscire dal bosco e tornare a casa. Età consigliata: 3-10 anni.

Il programma della rassegna prosegue domenica 22 novembre con Cappuccetto e la nonna di e con Vania Pucci, una produzione di Giallo Mare Minimal Teatro, età consigliata: 3-10 anni infine domenica 29 novembre la compagnia Pupi di Stac con Pierino e il lupo, età consigliata: 5-10 anni).

La rassegna è promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli si terranno presso il Minimal Teatro di Empoli (via P.Veronese 10). Per informazioni e prenotazioni si può telefonare ai numeri 0571 / 81629 – 83758, o scrivere all'indirizzo e-mail biglietteria@giallomare.it.

Il biglietto costa € 4.50. È gradita la prenotazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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