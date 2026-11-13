Il M5S aderisce alla mobilitazione della Cgil

Il M5S Toscana aderisce allo sciopero generale proclamato dalla Cgil. Il capogruppo in Consiglio regionale Luca Rossi Romanelli sarà in piazza a Firenze, la consigliera regionale Irene Galletti parteciperà al corteo di Pisa mentre il coordinatore regionale Tommaso Pierazzi sarà ad Arezzo. Sostegno anche dall'Assessore regionale David Barontini, che non potrà essere in piazza per impegni istituzionali all'estero.

"Il M5S, da sempre, mette al centro della sua azione politica la necessità di sostenere chiunque sia in difficoltà economica o sociale – spiegano Rossi Romanelli e Galletti – dopo essere stati con i portuali e in piazza a Livorno per lo sciopero Usb, saremo accanto alla Cgil. Le famiglie faticano a curarsi, ad affrontare una spesa imprevista e, sempre più frequentemente, persino a mangiare – l’Istat ci parla di oltre 5 milioni di italiani in povertà assoluta. A maggior ragione, in un momento così difficile riteniamo necessario sostenere le mobilitazioni di studenti e lavoratori indipendentemente dalle sigle sindacali: dobbiamo spingere per la convergenza delle lotte e delle rivendicazioni per cambiare un modello di sviluppo che fa arricchire chi è già ricco, cannibalizzando il presente e il futuro dei lavoratori e delle nuove generazioni".

"La giustizia ambientale e quella sociale devono procedere insieme, e hanno bisogno di investimenti pubblici e una redistribuzione della ricchezza. Anche per questo sostengo lo sciopero della Cgil: la messa in sicurezza del territorio e la transizione ecologica di cui abbiamo bisogno non possono essere pagate da chi già oggi fatica ad arrivare alla fine del mese, né possono diventare un'altra occasione per scaricare i costi sui lavoratori e sulle fasce più deboli della popolazione", dichiara l’assessore regionale all’Ambiente David Barontini.

"Lo sciopero del 20 novembre arriva in un momento in cui famiglie e lavoratori sono stremati e sempre più persone sono costrette a rinunciare persino ai beni essenziali. Scioperare costa, ma l’esasperazione ha raggiunto il limite – osserva Pierazzi – di fronte a tutto questo, il Governo non dà risposte concrete a chi paga il prezzo più alto della crisi e della guerra, mentre continua a investire miliardi nel riarmo anziché impegnarsi seriamente per la pace: è il momento di rimettere al centro le persone, il lavoro, i diritti e la dignità".

Fonte: Movimento 5 Stelle Toscana

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