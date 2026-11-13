Incendio in un appartamento a Pontedera, cinque persone soccorse

Sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Fiamme estinte dai vigili del fuoco
Incendio nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 novembre, in un appartamento nel centro di Pontedera. Sul posto, intorno alle 18, sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi inviati dal 118 e le forze dell'ordine. Risultano cinque persone trasportate in ospedale per accertamenti sanitari.
Da quanto emerso le fiamme si sono sviluppate nella cucina, in un appartamento al terzo piano di un edificio. I vigili del fuoco hanno estinto l'incendio e messo in sicurezza il luogo dell'intervento.
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