Incendio in un appartamento a Pontedera, cinque persone soccorse

Incendio nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 novembre, in un appartamento nel centro di Pontedera. Sul posto, intorno alle 18, sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi inviati dal 118 e le forze dell'ordine. Risultano cinque persone trasportate in ospedale per accertamenti sanitari.

Da quanto emerso le fiamme si sono sviluppate nella cucina, in un appartamento al terzo piano di un edificio. I vigili del fuoco hanno estinto l'incendio e messo in sicurezza il luogo dell'intervento.