Incidente nella notte ad Arezzo, muore 28enne

Tragico incidente questa notte lungo la strada regionale 71, ad Arezzo. In seguito allo scontro, che ha visto coinvolte due auto, ha perso la vita un 28enne. È successo poco dopo l'una di notte, mentre il territorio era interessato dalla forte pioggia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati dal 118 e le forze dell'ordine, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Secondo una prima ricostruzione l'auto guidata dal giovane, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'auto del servizio di viabilità della provincia di Arezzo. Inizialmente ancora cosciente, il giovane è stato soccorso dal personale sanitario. Trasportato in ambulanza all'ospedale di Arezzo, è deceduto durante il trasferimento.

Notizie correlate