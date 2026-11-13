Incidente nella notte ad Arezzo, muore 28enne

Cronaca Arezzo
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foto di archivio

Tragico incidente questa notte lungo la strada regionale 71, ad Arezzo. In seguito allo scontro, che ha visto coinvolte due auto, ha perso la vita un 28enne. È successo poco dopo l'una di notte, mentre il territorio era interessato dalla forte pioggia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati dal 118 e le forze dell'ordine, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Secondo una prima ricostruzione l'auto guidata dal giovane, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'auto del servizio di viabilità della provincia di Arezzo. Inizialmente ancora cosciente, il giovane è stato soccorso dal personale sanitario. Trasportato in ambulanza all'ospedale di Arezzo, è deceduto durante il trasferimento.

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