Legge di Bilancio, Comuni preoccupati:​ "Risorse insufficienti per sostenere spesa corrente"

Preoccupazione per la Legge di Bilancio e per le ricadute sui bilanci comunali. Mentre è in discussione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, Anci Toscana richiama l'attenzione sugli aumenti della spesa corrente, a partire dai costi del personale e dell'energia, non compensati in nessun modo, e sulla mancanza di risorse per gli investimenti dopo la conclusione del Pnrr.

«Ricevo moltissime telefonate da colleghi che riscontrano criticità nella predisposizione dei bilanci di previsione 2027 – afferma Susanna Cenni, presidente di Anci Toscana –. Ci sono due questioni in particolare che stanno modificando i numeri dei nostri bilanci. La prima riguarda i maggiori costi del personale, conseguenti al rinnovo del contratto degli enti locali, con due adeguamenti nel corso del 2026. Aumenti doverosi, che però peseranno molto sui bilanci del prossimo anno. A fronte di questo, nella Legge di Bilancio sono stati stanziati dal Governo appena 50 milioni di euro, una cifra realisticamente del tutto insufficiente». L'altro problema è rappresentato dai costi energetici. «I costi dell'energia pesano sulle famiglie e sulle imprese, ma anche sui Comuni, per il funzionamento delle sedi, delle scuole, delle palestre, delle piscine, delle RSA e di tutti i servizi e gli edifici che gravano sui nostri bilanci».

Cenni richiama le richieste già presentate da Anci nazionale nel corso delle audizioni, riconoscendo alcuni piccoli segnali positivi, ma sottolineando che resta aperta la questione principale: la sostenibilità della spesa corrente. Tra gli interventi previsti cita i 50 milioni aggiuntivi per le spese legate all'affidamento dei minori e i 45 milioni per le assunzioni di agenti di Polizia locale. «Sono segnali importanti, ma del tutto insufficienti rispetto alle necessità, soprattutto in una fase in cui i Comuni sono impegnati a rafforzare le politiche e le azioni anche per la sicurezza urbana». Preoccupa anche il capitolo degli investimenti. Secondo le stime di Anci, negli ultimi anni i Comuni hanno perso quasi 8 miliardi di euro di risorse destinate a questo settore. «Abbiamo chiuso la stagione del Pnrr e non si è aperta una nuova fase di investimenti per i Comuni», spiega Cenni.

La presidente di Anci Toscana richiama inoltre le richieste delle Regioni per la sanità pubblica: 6,8 miliardi di risorse aggiuntive, a fronte dei 2,4 miliardi attualmente previsti. E sul fronte abitativo sottolinea che «per il terzo anno consecutivo non abbiamo risorse stanziate per il fondo affitti, quindi ancora una volta a totale carico dei Comuni, mentre le difficoltà continuano ad aumentare nei territori». Per Cenni è necessario mantenere una posizione unitaria tra Comuni e Regioni e aprire una riflessione sulla fiscalità generale e sulle risorse da destinare agli enti locali. «Penso, ad esempio, all'Imu sui capannoni industriali, che oggi va in gran parte allo Stato, mentre sono i Comuni a sostenere i costi per la manutenzione delle strade, delle infrastrutture e dei servizi». Tra le richieste più immediate c'è anche una maggiore flessibilità nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, che Anci vorrebbe poter impiegare per le spese legate al rinnovo dei contratti e ai costi energetici. Possibilità al momento, non prevista dalla Legge di Bilancio.

Sulla sostenibilità dei bilanci interviene anche Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena e delegato di Anci Toscana alla finanza locale e al personale. «La proposta di finanziaria presenta risorse insufficienti rispetto alle necessità dei Comuni. Le preoccupazioni sono molte e riguardano la possibilità che nel corso del 2027 si sommino diversi aumenti: quelli legati al personale, che rappresentano un riconoscimento giusto per i dipendenti ma comportano maggiori oneri per le amministrazioni, i costi dell'energia e quelli relativi ad altri servizi fondamentali, come l'assistenza specialistica nelle scuole. Sono spese importanti, ma non sempre facilmente quantificabili in anticipo».

«Se tutti questi aumenti dovessero concentrarsi contemporaneamente sui bilanci di un Comune, anche di dimensioni medio-piccole – prosegue Vagnoli – la sostenibilità della parte corrente diventerebbe davvero difficile. Non possiamo dimenticare, inoltre, il tema degli investimenti: è venuto meno il fondo che negli ultimi mesi ha rappresentato uno strumento di finanziamento per gli enti locali e che non risulta rifinanziato per il 2027. Anche su questo fronte è necessario far sentire la voce dei Comuni, anche a livello regionale e nazionale»

Fonte: ANCI Toscana

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