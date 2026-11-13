LINKmate, a Fucecchio uno sportello telematico per gestire l'IMU

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Attraverso il servizio sarà possibile comunicare con gli uffici comunali e gestire la propria posizione IMU per chi possiede immobili sul territorio fucecchiese

Il Comune di Fucecchio mette a disposizione dei cittadini LINKmate – Sportello telematico per il contribuente, un nuovo strumento digitale che consente di gestire e consultare la propria posizione relativa all’IMU e di comunicare direttamente con gli uffici comunali, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli.

Attraverso il portale, i contribuenti possono usufruire di diverse funzionalità, tra cui:

- Comunicare direttamente con gli uffici comunali attraverso la bacheca messaggi, per richiedere informazioni e assistenza;

- Consultare la propria posizione IMU per chi possiede immobili sul territorio fucecchiese, sulla base dei dati disponibili negli archivi comunali;

- Calcolare autonomamente l'imposta dovuta e stampare il modello F24 necessario per effettuare il pagamento.

L'accesso al servizio avviene online tramite SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o eIDAS.

LINKmate rappresenta un ulteriore passo nel percorso di digitalizzazione dei servizi comunali, con l'obiettivo di semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione e rendere più agevole l'accesso alle informazioni e agli adempimenti tributari.

Il portale è disponibile al seguente indirizzo: https://linkmate.servizienti.it/linkmate Web/login?c=J012

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
12 Novembre 2026

Parte la nuova stagione teatrale al Pacini di Fucecchio

Quattro appuntamenti, da novembre 2026 a marzo 2027, per vivere insieme la magia del teatro e condividere emozioni e scoperte. Un cartellone pensato per avvicinare i più piccoli, insieme alle [...]

Fucecchio
Attualità
12 Novembre 2026

Fucecchio ricorda i caduti di Nassiriya a 23 anni dalla strage

Si è svolta questa mattina, al giardino che ricorda le vittime di Nassiriya, la commemorazione in occasione della Giornata del Ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per [...]

Fucecchio
Attualità
10 Novembre 2026

A Fucecchio un incontro sull'ecologia per superare il pessimismo

Si svolgerà sabato 14 novembre il primo incontro per il ciclo 'Il Verde Necessario', organizzato in collaborazione con Fondazione Montanelli Bassi, CAI Valdarno Inferiore, Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull'Arno, [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

torna a inizio pagina