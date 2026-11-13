LINKmate, a Fucecchio uno sportello telematico per gestire l'IMU

Il Comune di Fucecchio mette a disposizione dei cittadini LINKmate – Sportello telematico per il contribuente, un nuovo strumento digitale che consente di gestire e consultare la propria posizione relativa all’IMU e di comunicare direttamente con gli uffici comunali, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli.

Attraverso il portale, i contribuenti possono usufruire di diverse funzionalità, tra cui:

- Comunicare direttamente con gli uffici comunali attraverso la bacheca messaggi, per richiedere informazioni e assistenza;

- Consultare la propria posizione IMU per chi possiede immobili sul territorio fucecchiese, sulla base dei dati disponibili negli archivi comunali;

- Calcolare autonomamente l'imposta dovuta e stampare il modello F24 necessario per effettuare il pagamento.

L'accesso al servizio avviene online tramite SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o eIDAS.

LINKmate rappresenta un ulteriore passo nel percorso di digitalizzazione dei servizi comunali, con l'obiettivo di semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione e rendere più agevole l'accesso alle informazioni e agli adempimenti tributari.

Il portale è disponibile al seguente indirizzo: https://linkmate.servizienti.it/linkmate Web/login?c=J012

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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