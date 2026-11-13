Manifestazioni, Plures chiude i contenitori stradali a Firenze

Plures Alia informa che, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza, in occasione delle manifestazioni con corteo organizzate per domani, sabato 14 novembre, a Firenze si procederà alla chiusura temporanea di tutti i contenitori stradali lungo il percorso dei cortei.

Le zone coinvolte dalla manifestazione con corteo antifascista, antirazzista e contro la guerra sono quelle di piazza Tanucci, via Locatelli, via Sighele, via Circondaria, via dell’Arcovata, via della Valle, via Marignolli, via del Ponte di Mezzo, via Mariti, piazza Dalmazia, via Corridoni, via Galluzzi e via del Palazzo Bruciato. In questa area il provvedimento scatterà domani dalle 12.30 e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Invece, la manifestazione con corteo 'Il verde non si taglia' interesserà piazza Alberti, via De Sanctis, ponte da Verrazzano, piazza Ravenna, via Bracciolini, piazza Gavinana, viale Giannotti e piazza Bartali. Il provvedimento scatterà domani a partire dalle ore 12 e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, si invitano gli utenti delle zone interessate a utilizzare le postazioni che si trovano nelle aree limitrofe, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile (rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Plures Alia tramite la app Aliaestra, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Plures - Ufficio Stampa