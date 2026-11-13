Monni all'Ars: "La salute mentale dei giovani è una priorità"

"Il ruolo di Ars, l’agenzia regionale di sanità, è strategico. Una sinergia importante, per migliorare attraverso i dati raccolti ed elaborati le strategie delle politiche pubbliche sanitarie". A partire, ad esempio, dai giovani e dai loro bisogni di salute. L’assessora alla sanità e alle politiche sociali della Toscana, Monia Monni, lo ribadisce nel corso della visita fatta nella sede dell’agenzia a Firenze: "A questo serva la ricerca: ad aiutarci a conoscere meglio la realtà e a fare scelte capaci di migliorare la vita delle persone". Un’occasione per mettere a punto un metodo di lavoro e valorizzare nel migliore dei modi le sinergie possibili. Un momento di confronto che è partito dall’analisi dei dati dell’indagine Edit, raccolti in un portale dedicato e che ogni tre anni analizzano gli stili di vita degli studenti delle scuole superiori toscani tra i 14 e i 19 anni, integrati (per l’edizione 2025) con i flussi sanitari, ovvero accesso al pronto soccorso, ricoveri, mortalità e consultori.

Gli adolescenti oggi in Toscana

Quel che ne scaturisce è un universo giovanile toscano dove diminuiscono i fattori di rischio tradizionali - legati al fumo, all’alcol e all’uso di sostanze stupefacenti – ma dove sono in aumento nuovi comportamenti a rischio: la sedentarietà digitale, con un terzo degli adolescenti che stanno connessi per più di cinque ore al giorno e dove si riducono gli spazi per la socialità, malessere e problemi di salute mentale in crescita (le ragazze tre volte di più dei ragazzi, con punte fino ad oltre il 44 per cento), disturbi dell’alimentazione (quasi tre su dieci), una distorta anche percezione del corpo, per cui otto giovani su dieci sono normopesi ma quasi la metà non si considera tale.

Se i fumatori diminuiscono (nel 2025 solo il 14,8 per cento rispetto al 19,7 per cento di venti anni prima), cresce chi fa uso di dispositivi elettronici: sommandoli, i consumatori abituali arrivano al 35,5%. Più di un adolescente su tre cerca lo sballo da sbornia e ha fatto almeno una volta nell’ultimo anno “binge drinking”, ovvero ha bevuto quattro o cinque drink in meno di due ore: tra i diciannovenni l’ha fatto uno su due. Cala l’uso della cannabis, mentre il 7,9% degli adolescenti ha problemi di gioco, non più un semplice svago ma un impulso difficile da controllare che diventa ludopatia e gioco d’azzardo patologico.

I problemi psichici sono la prima causa di ricovero in ospedale: il 19,2% tra i quattordici e i diciannove anni, cresciuti di oltre il 71% tra il 2016 e il 2025. Si dimezzano invece, curiosità, dal 2005 i neopatentati tra diciottenni e diciannovenni, scesi dal 62,5 al 31,1%.

"La salute mentale delle ragazze e dei ragazzi è una delle priorità che mi sono data – commenta l’assessora Monni -. Per affrontarla dobbiamo prima di tutto conoscere i loro bisogni e capire come stanno cambiando. Per questo, all’inizio del mio mandato, ho chiesto ad Ars di aggiornare lo studio sulla salute e sul benessere delle nuove generazioni".

"La salute dei giovani è un impegno concreto e condiviso – evidenzia il commissario di Ars, Giovanni Grasso -. I dati dell'indagine Edit, condotta dall'Ars da vent'anni sugli adolescenti toscani, ci offre una lettura completa del mondo giovanile, dove accanto a tanti punti di forza emerge un aspetto che merita particolare attenzione: quello del disagio psicologico, numeri che devono farci riflettere ma soprattutto agire. Ringrazio l’assessora Monni per la volontà espressa di costruire un percorso di confronto e collaborazione costante con Ars Toscana, un segnale importante che riconosce il valore delle competenze dell’agenzia e rafforza il ruolo della ricerca e delle evidenze scientifiche nell'orientare le scelte del nostro servizio sanitario regionale".

"I dati dell'indagine Edit 2025 – spiega Fabio Voller, coordinatore dell’osservatorio di epidemiologia di Ars Toscana - ci raccontano una generazione di adolescenti toscani che sta cambiando profondamente: diminuiscono alcuni comportamenti a rischio tradizionali, ma emergono nuove fragilità legate soprattutto all'eccessivo utilizzo di smartphone e ai nuovi stili di vita. La prevenzione deve quindi andare oltre i singoli comportamenti a rischio e intervenire nei contesti in cui i ragazzi vivono, dalla scuola alla famiglia, dallo sport all'ambiente digitale. La sfida per il sistema sanitario è intercettare precocemente questi bisogni, ridurre le disuguaglianze e mettere il benessere psicologico e sociale degli adolescenti al centro delle politiche di salute".

Fonte: Regione Toscana

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