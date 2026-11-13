Nasce il Premio Cinematografico “Città di Empoli”, una nuova iniziativa culturale promossa dall’Associazione Il CULTurale Cineclub Empolese, con l’obiettivo di valorizzare il cinema e rendere omaggio a personalità che si sono distinte per il proprio contributo al panorama cinematografico italiano.

Il Premio nasce con l’ambizione di diventare un appuntamento stabile nel calendario culturale cittadino, capace di avvicinare il pubblico ai protagonisti della settima arte e di promuovere occasioni di incontro, confronto e approfondimento sul linguaggio cinematografico.

La prima edizione si svolgerà entro il mese di dicembre 2026 e prevede un evento pubblico con la partecipazione della personalità premiata, una proiezione cinematografica e un momento di dialogo con il pubblico.

È stata definita la composizione della giuria, costituita da nove componenti, secondo quanto previsto dal progetto presentato dall’associazione. I tre rappresentanti individuati dalla Giunta Comunale di Empoli sono: Caterina Maltinti, Ufficio Cultura del Comune di Empoli; Virginia Benvenuti, Biblioteca comunale di Empoli e Luigi Frallicciardi, segretario generale del Comune di Empoli. I tre rappresentanti designati dall’Associazione Il CULTurale Cineclub Empolese sono: Andrea Mannini, presidente dell’Associazione; Emilio Chiorazzo, giornalista e Chiara Bettarini, responsabile didattica Fondazione Stensen. Completano la giuria, in qualità di membri di diritto: Alessio Mantellassi, sindaco del Comune di Empoli; Matteo Bensi, assessore alla Cultura del Comune di Empoli e Francesca Cecchi, presidente del Premio Letterario “Pozzale Luigi Russo”.

La giuria avrà il compito di individuare la personalità alla quale conferire il riconoscimento della prima edizione. Il Presidente della giuria sarà eletto a maggioranza semplice tra i suoi componenti.

"Con questo Premio vogliamo dare vita a una nuova occasione di incontro tra Empoli e il mondo del cinema, valorizzando il ruolo della cultura cinematografica nella vita della nostra città", dichiara Andrea Mannini, presidente dell’Associazione Il CULTurale Cineclub Empolese. "L’auspicio è che questa prima edizione rappresenti l’inizio di un percorso destinato a crescere negli anni, coinvolgendo sempre più il pubblico, le istituzioni e le realtà culturali del territorio", sostiene Davide Corbinelli Vicepresidente dell’Associazione.

Così commentano il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessore Matteo Bensi: "Empoli è una città che ha il cinema nel suo dna, le sale che si sono susseguite nei decenni e quelle che continuano a lavorare nella nostra città testimoniano l'interesse della nostra comunità per la pellicola. Grazie al CULTurale che da poco più di un anno vediamo un rinnovato interesse verso i film d'autore, con le code per entrare in sala per documentari che hanno suscitato grande movimento nell'opinione pubblica e i dibattiti dopo i titoli di coda. Riteniamo che operazioni di questo tipo vadano premiate e per questo associamo ben volentieri il nome della città a un premio che vuole valorizzare grandi personalità del mondo dello spettacolo che hanno lasciato il segno".

L’Associazione ringrazia il Comune di Empoli per il sostegno all’iniziativa e tutti i componenti della giuria per la disponibilità. Nei prossimi giorni saranno comunicati il nome della personalità premiata, la data, il luogo e il programma completo della cerimonia di premiazione.

Fonte: Il CULTurale Cineclub Empolese

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