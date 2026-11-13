Occupato il Polo San Rossore, gli studenti: "Servono spazi comuni in cui studiare"

Dopo l'occupazione di Palazzo della Sapienza a Pisa e la partecipata assemblea di ateneo che ne è seguita, anche gli studenti e le studentesse del Polo Didattico San Rossore hanno deciso di mobilitarsi, dando vita a un'occupazione per rivendicare un'università "più vivibile", accessibile e attenta ai bisogni degli studenti.

Al centro della mobilitazione ci sono la richiesta di un'aula studio permanente e di spazi comuni in cui studiare, sostare e incontrarsi, insieme alla risoluzione delle problematiche strutturali del polo, dalla mancanza d'acqua alle infiltrazioni, fino alla riorganizzazione degli spazi interni ed esterni

La protesta si inserisce nella rivendicazione di un’università pubblica accessibile, contro il definanziamento e lo smantellamento del diritto allo studio. Gli studenti chiedono di ripensare gli spazi e la didattica, costruendo una piattaforma condivisa sulle problematiche dei diversi dipartimenti.

La nota integrale

"In seguito all’occupazione di Palazzo della Sapienza e alla partecipatissima assemblea di ateneo ottenuta da quella, si è aperto uno spazio di confronto, in cui ci siamo riconosciutə

tra studentə che passano da una lezione all’altra tantissimo tempo al Polo San Rossore.

Non solo nei problemi e nei disagi di quotidianità universitarie asfissianti e asettiche, ma anche nella possibilità di cambiare il posto dove viviamo e studiamo, e con esso anche il modo in cui lo facciamo. A partire dalla strutturale mancanza di un’aula in cui studiare, sostare e incontrarci, negli scorsi due giorni abbiamo reso l'Aula D un'aula studio, di confronto, in cui ripararsi dalla pioggia, ma un’aula sola non era abbastanza.

Il San Rossore è un polo che viene attraversato da moltə studenti, ma non vissuto. La sua architettura invita ad andarsene: non ci sono spazi in comune, mancano sedie, panchine ed un giardino dove possa essere piacevole trascorrere del tempo. E’ un edificio enorme, gestito male, ci sono aule grandi dove fanno lezioni in pochə, il suo atrio è vasto, ma non ci sono tavoli e panchine per permettere agli studenti di studiare. Come studenti occupanti rivendichiamo un’aula studio e uno spazio di confronto e socialità. A questo si aggiungono problemi concreti, come la mancanza di acqua la mattina e la pioggia in alcune aule.

La direzione in cui va oggi l’università è ben precisa: una routine monotona e alienante tra lezione, casa e studio, quando invece dovrebbe essere condivisione del sapere, dialogo e dibattito. Siamo stanche di un’istruzione in declino, messa da parte da un governo che ha come priorità profitto e riarmo.

Ci chiediamo cos’è, in questo momento, un’università che ci fa crescere? In un contesto in cui l’università e il diritto allo studio vengono definanziati e smantellati, abbiamo bisogno di immaginare davvero una formazione e una didattica diverse, e per farlo dobbiamo partire dal bisogno materiale di vivere un’università dignitosa, guardando a un futuro lontano dalla precarietà e dallo sfruttamento.

Non siamo i clienti di un’azienda. Non vogliamo pagare per un foglio che porta con sé la falsa promessa di un lavoro che ci permetta di sopravvivere in questo tempo di crisi. In cui fare sacrifici significa essere privilegiati e costretti ad annaspare per mantenere la borsa, in cui ci facciamo umiliare nei lavori part-time più assurdi e massacranti, mentre ci ripetono che è possibile conciliarli con lo studio.

In un periodo in cui i tagli del governo colpiscono ogni anno l’università e i suoi servizi, non è accettabile che le difficoltà finanziarie ricadano sulla qualità delle strutture e sulla vita dellə studenti.

Poli in cui manca l’acqua o piove dentro, l’impossibilità di accedere a risorse digitali e riviste online necessarie per tesi e ricerca, sono condizioni incompatibili con il diritto allo studio. Al tempo stesso, si investe in poli lontani dal tessuto cittadino e privi degli adeguati spazi e servizi, come il nuovo polo di biologia a Ghezzano, compiendo scelte giustificate dalla scarsità di fondi e dagli appalti a ribasso, che peggiorano attivamente le nostre condizioni di studio e di vita.

Il Polo San Rossore è proprio un esempio di questo modello di università e proprio da qui vogliamo ripartire.

Le risorse di cui dispone l’università devono essere destinate a ciò per cui esiste: garantire a tuttə le condizioni materiali per studiare, ricercare e costruire il proprio futuro. Deve essere un luogo e un tempo della vita accessibile a ognunə, in cui crescere collettivamente, approfondire aspetti della vita e della cultura che non solo ci stimolano, ma che possono farci sviluppare come persone e mettere le nostre conoscenze a servizio di un territorio.

Questo polo è frequentato da molti studenti di dipartimenti diversi, sfruttiamo questa occasione per confrontarci, parlare e mobilitarci: scriviamo insieme una piattaforma, dove stilare le problematiche riscontrate da ogni dipartimento e risolverle una volta per tutte.

L’ università è di chi la vive tutti i giorni: studenti, lavoratorə delle cooperative esternalizzate, personale sba, dottorandə, asssegnistə, professorə, a cui chiediamo di partecipare alla nostra occupazione, collaborando con noi per realizzare lezioni alternative, tavoli di lavoro, per una didattica che non sia solo nozionistica.

Con l’occupazione, possiamo rompere la routine frenetica di tutti i giorni, possiamo dedicarci del tempo per ripensare il nostro polo, per rendere nostro il luogo in cui passiamo la maggior parte del tempo delle nostre giornate, per ripensare la didattica, per immaginare e costruire un’università diversa.

In tutta Italia e nel mondo, lə studenti e lə lavoratorə si stanno mobilitando per un futuro migliore, per questo la responsabilità è anche nostra di partire da qui e fare dei passi in avanti per riprenderci questo futuro. Alla fine, non vogliamo mica la luna, vogliamo l’università!

Per questi motivi vogliamo:

1. Un cambio di direzione dell’università nell’utilizzo dei suoi poli come spazi di comunità e di crescita collettiva, accessibili a tuttə lə studenti e lavoratorə dell’università.

2. Un piano progettuale per la risoluzione delle problematiche inerenti all’edilizia dei poli verso la sistemazione delle infiltrazioni, dei problemi ai servizi e alle aule entro gennaio 2027.

3. Una nuova modalità di approccio alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei poli.

Rispetto al Polo Didattico San Rossore vogliamo:

1. Che venga presentato entro settimana prossima un piano progettuale per la risoluzione delle problematiche inerenti all’edilizia del Polo San Rossore, a partire dalla manutenzione del tetto, verso la sistemazione delle infiltrazioni nell’atrio e nelle aule del primo piano. Chiediamo inoltre che l’Università dia assoluta priorità a stanziare fondi per dare corpo a questo piano nell’immediato.

2. Che entro una settimana venga risolta la problematica relativa alla mancanza quotidiana di approvvigionamento idrico nelle ore mattutine nell’intero edificio.

3. Che venga eseguito un rimodellamento degli spazi comuni, a partire dalle esigenze dellə studenti. Chiediamo che nello spazio dell’atrio del piano terra vengano inseriti 4 tavoli con annesse sedie mobili per poter sostare e studiare. Chiediamo che l’atrio del primo piano ospiti poltrone e tavoli comodi per garantire uno spazio di socialità, incontro e riposo per tuttə lə studentə. Chiediamo l’installazione di bacheche mobili sia di sughero che magnetiche su entrambi i piani e l’inserimento di piante da interno per rendere lo spazio più accogliente.

4. Chiediamo che un’aula resti a disposizione dellə studenti in modo permanente, non solo come luogo di studio con tavoli e sedie mobili, ma anche come aula polifunzionale con servizi come microonde e bollitore in cui sostare tra una lezione e l’altra e consumare i pasti quando piove, in maniera dignitosa. Saranno lə studenti a farsi carico della responsabilità legata alla cura e la pulizia dell’aula.

5. Chiediamo che tutte le aule restino aperte fino a orario di chiusura del polo indipendentemente dalle lezioni, per poterle utilizzare come aula studio. Chiediamo che, in almeno un’aula, vengano rimossi gli attuali banchi e vengano sostituiti con tavoli e sedie mobili, in modo da garantire una didattica non frontale e permettere il lavoro a gruppi.

6. Che venga messa a norma la terrazza del primo piano tramite l’aggiunta di ringhiere e che il cortile sia reso uno spazio più vivibile per tuttə, rimuovendo la ghiaia, aggiungendo del verde, dedicando maggiore attenzione alla cura delle piante già presenti e aggiungendo dei gazebi in legno.

In seguito a queste nostre richieste, chiediamo in special modo il Prorettore per l’edilizia e il patrimonio immobiliare Francesco Leccese a passare dal Polo San Rossore oggi pomeriggio affinché risponda delle necessità espresse dallə studenti rispetto al Polo Didattico San Rossore, con l’auspicio che vengano trovate al più presto delle soluzioni concrete a partire da domani".

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