Pd, a Montespertoli al via tesseramento 2026

Dal 16 al 21 novembre il Partito Democratico di Montespertoli promuove la settimana del tesseramento 2026: sei giorni dedicati all'ascolto, al confronto e all'apertura delle porte del circolo per invitare cittadine e cittadini a partecipare attivamente alla vita politica e sociale della comunità.

Lo slogan scelto per la campagna, "Un posto in più, il tuo!", rappresenta un invito concreto a chiunque desideri avvicinarsi alla politica, portare il proprio contributo e mettere a disposizione idee, proposte ed esperienze per il futuro del territorio.

«Vogliamo che il Partito Democratico di Montespertoli sia sempre più un luogo aperto, accogliente e capace di ascoltare – dichiara la segretaria del pd locale Ottavia Viti –. Uno spazio in cui ciascuno possa sentirsi libero di esprimere le proprie idee, sentendosi parte di un progetto comune. La politica ha bisogno di nuove energie, di sensibilità e punti di vista differenti, ma soprattutto di persone che abbiano voglia di mettersi in gioco. Con questa iniziativa vogliamo fare un passo in più verso la cittadinanza, renderci disponibili all'ascolto e favorire l'incontro con chiunque abbia qualcosa da proporre. Il nostro impegno e la nostra disponibilità non si esauriranno con questa settimana: vogliamo però cogliere l'occasione per lanciare un segnale chiaro di apertura e partecipazione».

Durante l'intera settimana sarà possibile incontrare i referenti del circolo, richiedere informazioni sulle iscrizioni e conoscere le attività in programma nei seguenti giorni e orari: lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20 novembre dalle 18:00 alle 20:00, presso la Casa del Popolo;

martedì 17 e sabato 21 dalle 10:00 alle 12:00 al mercato in piazza.

L'iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. Per informazioni o per fissare un incontro scrivere a pdmontespertoli@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa

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