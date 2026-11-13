Per l'Use Computer Gross il dopo Tosti inizia con la Virtus Siena

Poteva essere una settimana tranquilla dove godersi il primo posto in classifica e la vittoria di San Miniato. E’ stata invece la peggiore dall’inizio dell’anno, trascorsa fra studi medici e consulti ortopedici per il ginocchio di Tosti che ha fatto crac. Ora, finalmente, si torna a parlare di basket giocato perché sabato sera alle 21 a far visita all’Use Computer Gross arriva la Virtus Siena, vecchio ‘cliente’ sempre scomodo da affrontare anche quest’anno nel quale ha sposato ancor di più la linea verde. Il problema è che lì i giovani bravi li hanno sempre avuti e quindi, classifica a parte, le antenne sono ben dritte.

“Arriva un'altra squadra giovane ed arrembante – spiega coach Luca Valentino – un gruppo con ragazzi molto interessanti, versatili nei ruoli e capaci di individualità negli uno contro uno e dall'arco. Sicuramente spicca come riferimento offensivo Cazzanti, giocatore che abbiamo già incontrato, e Sirri che assicura fisicità e rimbalzi”. “La partita – prosegue - ha delle similitudini con quella scorsa. L'essere fin da subito concentrati in difesa nel contenerli senza far prendere loro ritmo deve essere un nostro primo obiettivo che, unito alla lucidità in attacco nel limitare le palle perse, anche contro eventualmente la loro zona, dovranno essere le colonne portanti per cercare di continuare il nostro momento positivo”.

E siamo a Siena. La Virtus, che finora ha vinto solo una partita, ha scelto di costruire un roster giovanissimo, con un'età media di poco superiore ai 19 anni, affidandone la guida al giovane coach Filippo Totaro. L'avvio di stagione si è rivelato comprensibilmente impegnativo per un gruppo così giovane ma, nonostante le difficoltà, la squadra sta mostrando segnali di crescita partita dopo partita tanto che, nell’ultimo turno, ha sfiorato la vittoria contro Chiavari. Sarà per questo un avversario da rispettare e temere.

A dirigere la partita saranno Deliallisi di Livorno e Cirinei di Pisa. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube Use basket tv.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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