Pisa ricorda i caduti di Kindu e Nassiriya

Si è svolta giovedì 12 novembre, al Sacrario di Kindu, la serata commemorativa dedicata alle stragi di Kindu e Nassiriya, promossa dal Comune di Pisa insieme all’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, alla 46ª Brigata Aerea, all’Associazione Artiglieri d’Italia e all’Associazione Il Mosaico, con la collaborazione di altre associazioni d’arma e cittadine. I protagonisti dell’iniziativa sono stati gli alunni degli Istituti Comprensivi a indirizzo musicale “L. Fibonacci”, “G. Toniolo”, “L. Strenta Tongiorgi” e alcuni studenti del Liceo Musicale “G.Carducci”, con un concerto in occasione del 65° anniversario dell’eccidio di Kindu e della Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

"Un evento – spiega l’assessore alla scuola del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi – pensato per abbracciare affettuosamente tutti i nostri connazionali caduti e per celebrare in modo 'speciale' questa Giornata del Ricordo, a ventitré anni dall’attentato di Nassirya. In particolar modo, questo momento è destinato ai giovani ai quali desideriamo raccontare il sacrificio per la pace dei nostri militari. L’Amministrazione comunale rivolge il suo doveroso ringraziamento non solo ai caduti ma anche ai connazionali che quotidianamente danno il proprio contributo alla Pace in Italia e nel mondo".

Durante la serata i ragazzi delle scuole hanno alternato momenti musicali a brevi interventi di approfondimento storico dedicati all’eccidio di Kindu, agli attentati di Nassiriya e alle missioni di peace-keeping che hanno visto e vedono tuttora impegnato il nostro Paese.

La Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace è stata istituita nel 2009 come omaggio a tutti gli italiani caduti durante le missioni di peace-keeping. La data del 12 novembre coincide con l’anniversario della strage di Nassiriya del 2003, in cui persero la vita 28 persone (19 italiani tra militari e civili e 9 iracheni), e con quello dell’eccidio di Kindu del 1961, quando tredici aviatori della 46ª Aerobrigata Trasporti Medi furono uccisi in Congo durante la guerra civile. Anche la città di Pisa ha visto cadere alcuni dei suoi militari impegnati nelle missioni internazionali per la pace: nel 1992 un G222 della 46ª Brigata Aerea, con a bordo il maggiore pilota Marco Betti e altri tre militari, fu abbattuto nei cieli della Bosnia mentre trasportava aiuti umanitari; nel 2006, a Nassiriya, perse la vita il maggiore Nicola Ciardelli, a cui è intitolata la sezione pisana dell’Associazione Artiglieri d’Italia; nel 2010, in Afghanistan, rimase ucciso il caporal maggiore scelto Francesco Vannozzi, originario di San Giovanni alla Vena, impegnato in una missione di pace con il 7° Reggimento Alpini.

L’iniziativa ha visto l’adesione di Istituto del Nastro Azzurro, Associazione Arma Aeronautica, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, Associazione Nicola Ciardelli Onlus, Associazione Paolo Mancini e Associazione degli Insigniti al Merito della Repubblica.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pisa

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