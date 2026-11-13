Premio per la Pace 'Romanello Cantini' a Franco Vaccari

E’ possibile costruire un’economia di pace? Trasformare in modo creativo un conflitto in corso, sperimentando percorsi inediti, opportunità che finora sono state sottovalutate? A questi interrogativi cercherà di dare alcune risposte, e stimolare un dibattito che si preannuncia interessante e ricco di spunti, la cerimonia del Premio per la Pace “Romanello Cantini. Fabbricanti di Arcobaleni” (IV edizione), in programma sabato 21 novembre (ore 17.00) al Ridotto del Teatro del Popolo.

Nel corso della serata, verrà infatti conferito il Premio a Franco Vaccari, fondatore e presidente di “Rondine. Cittadella della Pace”, organizzazione impegnata nella “trasformazione creativa” dei conflitti armati nel mondo, attraverso una metodologia che mira alla decostruzione dell’immagine del nemico.

Psicologo e Docente presso la Pontificia Università Lateranenze, Franco Vaccari è impegnato da quasi quarant’anni in progetti di pace. Editorialista e autore di numerose pubblicazioni, recentemente ha pubblicato un libro intitolato “Imprese di pace. Capriole di business per ripensare l’economia delle relazioni”, un manifesto culturale per un’economia capace di costruire pace partendo dalle imprese, che come specchio delle relazioni tra le persone che le abitano possono essere luoghi di sostenibilità relazionale, veri e propri laboratori di pace.

La cerimonia del Premio sarà introdotta da Alessandro Spinelli (addetto stampa Comune di Castelfiorentino), cui seguiranno gli interventi della Sindaca, Francesca Giannì, dell’Assessore alla Cultura, Franco Spina, e di Lapo Cantini (Associazione “Romanello Cantini”). Nella seconda parte della serata il giornalista Andrea Fagioli dialogherà con Franco Vaccari a proposito del suo ultimo libro e del suo impegno pluridecennale a favore della pace e del dialogo tra i popoli. Al termine, conferimento del Premio e conclusioni a cura di Daniela Casagli (presidente dell’associazione “Romanello Cantini”). Alla cerimonia è stato invitato anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

“La cultura della Pace – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - parte dalle storie individuali, dal piccolo di ognuno di noi, dai "ponti" che edifichiamo tra le diversità, nel pieno rispetto della nostra e dell'altrui libertà. Parlare di Pace è affare complesso, forse troppo, ed è essenziale partire dal basso, dal particolare per arrivare all'universale e individuare la pace non solo come punto di arrivo ma soprattutto come strumento "artigianale" (citando Papa Francesco) per costruire ponti, con responsabilità umana, a partire dai piccoli gesti di cura e di dialogo nella vita di tutti i giorni. Iniziare a "fabbricare arcobaleni" può e deve essere il nostro compito nel mondo”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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