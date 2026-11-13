Sicurezza a Staggia Senese, incontro tra Comune e cittadini

Presenza della Polizia Locale aumentata, interlocuzione con il Consiglio di frazione, costante coordinamento con le Forze dell’Ordine e ascolto dei cittadini. Tutti elementi che caratterizzano il lavoro dell’amministrazione sul territorio, condiviso anche oggi, 13 novembre, nel corso di un incontro che si è svolto in Comune con una delegazione di cittadini di Staggia Senese che ne avevano fatto richiesta.

"I nostri agenti di Polizia Locale sono presenti ed impegnati costantemente, anche per la sicurezza dei cittadini e sempre chiaramente nell’ambito delle competenze e dei limiti posti dalla legge e quindi a supporto delle Forze dell’Ordine - dice la sindaca Susanna Cenni -. La presenza a Staggia si è rafforzata in maniera sensibile negli ultimi mesi. Nelle ultime settimane, a seguito degli episodi di furto, si è ulteriormente intensificata così come sono aumentate le attività di prevenzione. Siamo stati e siamo in contatto costante con le Forze dell’Ordine che hanno già aumentato il presidio su Staggia ed è costante anche l’interlocuzione con il Prefetto di Siena, Valerio Massimo Romeo, con cui abbiamo condiviso le azioni in corso e quelle future, compresa la programmazione di nuovi step di videosorveglianza".

Nel confronto con la delegazione di cittadini è stata condivisa inoltre l’utilità di un prossimo incontro da organizzare con la comunità di Staggia, il Consiglio di frazione e le Forze dell’Ordine, per fare azione di sensibilizzazione sia per promuovere comportamenti adeguati da adottare nella quotidianità che per avviare la sperimentazione di forme di collaborazione civica.

"I nostri agenti sono in costante contatto con il Consiglio di frazione proprio per calibrare al meglio la presenza sul territorio che già oggi garantisce un presidio intenso, attraverso lo sportello mobile e il servizio territoriale implementato", dice la sindaca. "Il lavoro che l'Amministrazione sta portando avanti sul tema della sicurezza, sulla collaborazione con le Forze dell'Ordine, sulle attività di presidio e prevenzione ma anche di ascolto e interlocuzione con i cittadini è noto e condiviso. La sicurezza è un tema che riguarda tutti, che non dovrebbe avere colore politico e che proprio per questo chiede a tutti responsabilità anche nel non strumentalizzare episodi che preoccupano giustamente i cittadini - chiude la prima cittadina -. Noi ci siamo e continueremo a esserci, con il lavoro quotidiano, la presenza sul territorio e l'ascolto delle persone. Grazie agli agenti di Polizia Locale e alla Forze dell’Ordine per il lavoro quotidiano, al Consiglio di frazione, ai cittadini e alle cittadine per la collaborazione".

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Poggibonsi