Lo sport al centro della quinta edizione de La Toscana delle Donne

Lo sport come strumento di emancipazione, inclusione, crescita e affermazione personale. Ma anche come spazio nel quale le donne, con il proprio talento, la propria determinazione e il proprio impegno, possono essere protagoniste e contribuire a cambiare la società. È stato questo il filo conduttore dell’iniziativa “Ogni donna una campionessa”, che si è svolta a Firenze alla piscina comunale Nannini di Bellariva, organizzata nell’ambito della quinta edizione de La Toscana delle Donne, il progetto ideato dall’assessora regionale Cristina Manetti per promuovere i diritti, le pari opportunità e il protagonismo femminile.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti dell’assessora alla cultura e alle pari opportunità Cristina Manetti, del presidente del Coni Toscana Simone Cardullo, del presidente della Rari Nantes Florentia e vicepresidente vicario della Fin Andrea Pieri e del presidente di Asmis Francesco Conforti.

"Vogliamo dare spazio ai grandi talenti femminili che si sono distinti nello sport", ha spiegato l’assessora Manetti, ideatrice della rassegna La Toscana delle Donne. “Oggi abbiamo testimonianze che arrivano da tantissime discipline: dal nuoto al cricket, dalla pallavolo alla pallacanestro. Sono sport in cui le donne si sono fatte valere, e alcune storie personali particolari hanno reso il pomeriggio ancora più interessante, come quella di chi ha deciso di rimettersi in gioco”, ha proseguito l’assessora. “L’importante – ha concluso Manetti - è fare un focus sullo sport e su quanto sia ancora decisivo il cammino dei diritti delle donne in questo ambito. E affrontarlo tutti insieme”.

Nel corso dell’iniziativa, Mariangela Bargilli e Paolo Bettini hanno presentato il progetto Terry Lo Zaninetto di Pedale Rosso, un percorso che utilizza anche il mondo dello sport e del ciclismo per promuovere la tutela delle donne vittime di violenza e diffondere una cultura fondata sul rispetto, sulla solidarietà e sulla prevenzione.

Ampio spazio è stato dedicato alle testimonianze di atlete e dirigenti sportive, che hanno raccontato il proprio percorso, le sfide affrontate e il significato dello sport nella loro vita. A loro è stato consegnato il Pegaso delle Donne, riconoscimento che celebra il talento, la passione e l’impegno femminile. Le premiate sono state Giulia Aringhieri, Elena Fantoni, Elena Gigli e Giulia Pisani.

Il Premio Donna di Sport 2026 è stato assegnato anche ad atlete e protagoniste che si sono distinte a livello nazionale e internazionale. Tra queste Linda Caponi e Pasindi Sewmini, insieme a Ilaria Di Giulio, tecnico della nazionale e coach della nazionale italiana di baseball per ciechi, campione del mondo.

Un riconoscimento speciale è andato anche alle atlete senior Silvia Beccani, Francesca Brabanti, Monica Danti e Chiara Gori, vincitrici del titolo italiano di nuoto sincronizzato a squadre nella categoria Over 50, e alla loro allenatrice Irene Malentacca.

Lo sguardo si è poi rivolto alle veterane dello sport, donne che hanno lasciato un segno attraverso la propria carriera e continuano a rappresentare un esempio per le nuove generazioni: Paola Paoli, ex atleta di pallacanestro, e Marcella Favellini, ex atleta e allenatrice di pallavolo.

Il Pegaso delle Donne, consegnato alle protagoniste della giornata, è un’opera dell’artista Elio De Luca.

Un appuntamento che ha voluto ribadire come non esistano età, discipline o ruoli che possano limitare il protagonismo delle donne nello sport. Dalle atlete alle allenatrici, dalle dirigenti alle campionesse di ieri e di oggi, ogni storia racconta un percorso di impegno e conquista. Perché ogni donna può essere una campionessa: nello sport e nella vita.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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